Försvann från hagen i Skåne – hittades i Stockholm

TUR Geten Gertrud stals i Skåne och hittades i en varm bil i Stockholm.

Victoria Mårtensson Winberg trodde inte sina ögon när hon bläddrade igenom nyheterna på mobilen strax före läggdags. Där var ju hennes försvunna killing – som nyligen blivit räddad ur en het bil i Stockholm!

– Men det är ju hon! tänkte jag. Plötsligt var jag klarvaken. Stockholm, vad i hela friden gör hon där?

Den numera riksbekanta killingen Getrud försvann från sin hage i Lilla Oberöd i måndags.

Victoria Mårtensson Winberg, som driver Glada Getens gårdsmejeri tillsammans med sin man Henrik, berättar:

– I tisdags förmiddag hade jag ett gäng ungdomar här som skulle träffa killingarna. Då märkte jag att Kola, Getruds bästis, var rädd och inte ville komma fram. Det har aldrig hänt förut så jag tyckte att det var jätteskumt. Jag gick in och kollade efter henne i hagen och stallet, överallt, men nej, hon var inte här.

Henrik kom nu på att han inte sett killingen kvällen innan heller. Vad hade hänt?

– Man tror ju inte att någon tar en get. Så får det bara inte vara. Så vi sa till oss själva att det måste ha varit en räv.

En liten misstanke började dock gro om att någon kunde ha stulit henne. När familjen sökte igenom hagen fanns nämligen inga tecken på strid. Till saken hör att Getrud är så pass tam att hon går i koppel och till och med följt med lillhusse Melvin till skolan.

– När man kommer fram till hagen sträcker hon ju sig fram och vill bli upplyft, konstaterar Victoria.

På fredagseftermiddagen berättade Aftonbladet och flera andra medier om hur polisen räddat en get som flämtat och farit illa i en varm bil under Skanstullsbron i Stockholm. En parkeringsvakt hade då sett geten och slagit larm.

Och det var bilden på geten som ett dygn senare fick Victoria att dra efter andan.

Hon delade inlägget på sin Facebooksida och via sociala medier fick polisen nys om att geten tycktes vara stulen från Lilla Oberöd utanför Tyringe. En polisman tog nu kontakt med makarna Mårtensson, som upprättade en anmälan om stöld.

Getrud själv tycks efter den jobbiga bilupplevelsen ha det bra.

– Polisen tog henne till Skansen och hon mår alla tiders. Eftersom hon är så superkelen och social så sätter sig personalen hos henne så fort de får en stund över, skrattar Victoria.

Det ofrivilliga turistandet i Stockholm kommer att pågå veckan ut. Till helgen får hon lift hem med sin getmammas matte, som nu råkar befinna sig i Stockholm.

– Det är faktisk hon som döpt Getrud, säger Victoria Mårtensson Winberg som liksom maken och sonen längtar efter sin lilla get. Kelsjuka Getrud lär få stor uppmärksamhet när hon kommer hem – precis som hon vill ha det.