Från politiken till Medvind

GLIMÅKRA För ett år sedan hoppade Ann Ahlbin av som Socialdemokratiskt oppositionsråd i Östra Göinge.

Nu tar hon över som ny ordförande i det sociala företaget Medvinds styrelse.

– Det är en plats som gör så mycket gott för människor och det var inte svårt att tacka ja när jag fick frågan, säger Ahlbin.

– När jag var politiskt engagerad var jag på studiebesök på Medvind och det här är ju frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Så jag återkom ofta till Medvind och det är utifrån det engagemanget som jag nu fick det här frågan.

Medvind i Glimåkra beskrivs som ”ett socialt företag där målet är att tillgodose samhälleliga behov samtidigt som man driver en affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum”.

Det var Jörgen Svensson som drog igång verksamheten i slutet av 90-talet och han har även varit styrelseordförande i 20 år. Men nu väljer han att kliva åt sidan och göra plats för nya krafter med nya idéer.

– Det är alltid positivt att få in något nytt, få in personer med nya idéer, säger Medvinds verksamhetschef Titti Axelsson.

– Jag är jätteglad för att vi får in Ann och Ia (Sjöstedt) i styrelsen.

Medvind jobbar med människor som av olika anledningar är långt från arbetsmarknaden. Men det handlar inte om någon ”förvaring”, alla som arbetar på Medvind har en uppgift.

– Vi tar inte emot någon om vi inte har jobb till personen. Alla ska vara sysselsatta här, säger Titti Axelsson och berättar att företaget just nu har 43 inskrivna personer varav 22 är anställda.

Även om det är tuffa tider och hårt jobb säger Axelsson och Ahlbin att det går bra för Medvind.

– Ja, vi har 15 000 kvadratmeter och allt är uthyrt, säger Axelsson.

Ann Ahlbin valdes till ordförande vi årsmötet.

– Jag är jätteglad och stolt över att ha fått det här förtroendet, säger hon.