I Österlövs kyrka har vigsel ägt rum mellan Pernilla Lyckander och Erik Ipsen, Kristianstad. Bruden är dotter till Gun och Paul Lyckander, Kristianstad och brudgummen är son till Cecilia och Paul Ipsen, Hässleholm. Ringbärare var brudgummens bror Einar Ipsen.

Brudparet tågade in till Ingångsmusik, varefter psalm 259 sjöngs gemensamt. Bibelläsning framfördes av Issa Ali, Ebba Ipsen och Kajsa Lyckander varefter Jacob Thulesius och Isabelle Svenson sjöng You’re the inspiration.

Vigselförrättare var prästen Fredrik Carlsson, som höll vigseltalet. Det inramades av solosången För kärlekens skull, som sjöngs av Karin Svensson samt Everything, som sjöngs av Oskar Ipsen.

Efter välsignelsen och psalm 15 sjöng Jacob Thulesius, Karin Svensson, Oskar Ipsen och Isabelle Svenson som utgångsmusik Ain’t no mountain high enough.

Musiker som medverkade under vigselakten var Mats Lunnergård, orgel och piano, Oskar Ekeberg, gitarr och bas, Michael Roslund, trummor, Vincent Nilsson, trombon, Julia Bjuremo, fiol, Jacob Thulesius och Karin Svensson, piano.



Efter vigselakten bjöds kyrkobesökarna på kaffe och därefter hölls bröllopsfest på Araslövs gård.

I samband med vigseln antog brudparet efternamnet Lyckander.

Foto: Isak Tornberg