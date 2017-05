Ahlsells expanderar och bygger nytt i Hässleholm

Hässleholm Ahlsells i Hässleholm expanderar och har sökt bygglov för en ny och större affärsbyggnad på Industrigatan vid Modulent.

– Vi har vuxit ur de nuvarande lokalerna, som vi tog över efter gamla Hässleholms Järn 2004. Verksamheten går bra och vi är nu sexton anställda. Vi behöver större och mer ändamålsenliga lokaler, berättar Magnus Carlsson, chef för Ahlsells i Hässleholm.

Företaget planerar att flytta till fastigheten som nästan ligger mittemot den nuvarande anläggningen.

– Vi får större yta för affärs- och kontorslokalerna och inte minst bättre tillgång för alla servicetransporter med lastbilar. Parkeringsytan blir större, förklarar Magnus Carlsson.

Dagens lokaler är på 1 600 kvadratmeter och kommer att utökas till 2 200 kvadratmeter i de nya.

Den totala tomtytan ökar med ett par tusen kvadratmeter från dagens 14 000 kvadratmeter.

Bygglovsansökan för fastigheten Pannan 7 vid Industrigatan 7 lämnades in för några veckor sedan och ska nu behandlas av stadsbyggnadskontoret.

– Vi planerar att expandera långsiktigt. Förhoppningsvis ska bygglovet passera utan några hinder. Om vår planering håller så hoppas vi kunna flytta in i de nya lokalerna i slutet av 2018, säger Magnus Carlsson.

Ahlsells är Sveriges enda distributör med heltäckande sortiment installationsområdet. Man erbjuder tjänster inom VS, el, verktyg och maskiner, bygg, VA och personlig skyddsutrustning.

Företaget grundades 1877 och är börsnoterat på Stockholmsbörsen. Huvudkontoret finns i Stockholm med 2 200 anställda i cirka 100 butiker och säljkontor runtom i landet.

I senaste bokslutet framgår att bolaget omsatte 26 miljarder kronor.