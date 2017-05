Har erövrat Albanien – nu väntar Sverige

Eliona Qira släpper nya singeln Blue by you i början av juni. FOTO: Kiki

Det har hänt mycket det senaste året för 18-åriga Eliona Qira. 2016 sjöng hon i musiktävlingen Kenga Magjike i Albanien, vilket skulle göra henne populär i Albanien, Makedonien och Kosovo.

Nu satsar hon på att bli stor i Sverige med nya singeln Blue by you.

För Eliona Qira närmar sig den stora studentdagen, som den gör i sommartider för de flesta 18-åringar i Malmö. Något mer annorlunda för en 18-åring är att i dagarna innan studenten släppa sin första singel på den svenska marknaden. Men så är fallet för Eliona Qira.

– Det känns jättekul. Nu får man se vad folket tycker här hemma, säger hon.

Den senaste tiden har känts som att leva två olika liv, berättar hon. Ett i Albanien och ett i Sverige. Hon har redan släppt singeln Blue by you i Albanien, fast med albansk sångtext och responsen har varit positiv. Efter hennes medverkat i musiktävlingen Kenga Magjike med låten Me meso te harroj, väntade fansen på en ny singel. Medverkan i musiktävlingen gjorde inte enbart henne populär i Albanien utan även i Makedonien och Kosovo, eftersom tävlingen även sänds i deras kanaler. Låten skrevs sedan om till en engelsk version med namnet Don’t let me down.

– Jag visste ingenting om tävlingen till en början, jag visste inte ens att jag skulle sjunga i direktsändning, berättar Eliona Qira.

Det var min producent Adi Hila som tipsade om tävlingen och tyckte att jag kunde ställa upp i den. Jag såg det som ett sätt att utvecklas.

Eliona startade sin musikaliska resa redan som fyraåring, då hon och tvillingsystern började ta pianolektioner. Pianot blev sedan huvudinstrumentet på musiklinjen på Malmö Nya Latin. Den klassiska pianomusiken blandades med hennes intresse för pop och sång. Inför uppträdandet med Me meso te harroj tränade hon med sin sånglärare i skolan.

– Lärarna har varit väldigt förstående och jag har fått hjälp. Det är en musikskola så de vet ju att det är musiken som gäller och de har gett mig tid till detta, berättar hon.

Inför uppträdandet på Kenga Magjike var hon nervös, eftersom hon ville att uttalet skulle sitta.

– Jag har alltid pratat albanska hemma i familjen, men jag ville att uttalet skulle bli fint och rätt i låten och var nervös att det inte skulle låta bra. Men publiken och juryn gillade mitt sätt att sjunga på albanska, de älskade mitt annorlunda uttal. Låten var också annorlunda i sin stil och de tyckte att jag stack ut.

Den nya singeln Blue by You släpps i Sverige den 2 juni och är skriven och producerad av producent Adi Hila, som också producerade förra singeln.

– För mig handlar låten om en kaxig tjej, och om kärlek. Det handlar om att tjejen är trött på lögner och säger ifrån. Hon går vidare och hittar sig själv.