I Sörby kyrka vigdes den 27 maj Gabriella Oscarsson, Hässleholm och Pontus Sennerstam, Hässleholm. Bruden är dotter till Camilla och Daniel Oscarsson, Hässleholm och brudgummen är son till Madeleine och Oliver Sennerstam, Odensbacken.

Tärnor var Olivia Göransson och Sarah Danielsson, marskalkar David Berg och Dennis Jansson och brudnäbb Nikita Oscarsson.

Som ingångsmarsch framfördes Thousand years. Därefter sjöngs gemensamt Jesus är i centrum. Emil Neander sjöng You will be in my heart varefter vigselakten hölls av Jacob Frankner.

Vår Gud sjöngs gemensamt och vigseltalet följdes av att solisten sjöng You’re the inspiration. Brudparet dansade ut till Can’t stop the feeling. Musiker under akten var David Berg, Adam Berg, Simon Neander och Joel Neander.

Efter vigseln hölls bröllopsmiddag på Hässleholmsgården. Värdpar under festen var Matilda Pitik och Nils Olsson.

Foto: Marleen Saarloos Photography