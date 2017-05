Svensk kokbok bäst i världen

I slutet av förra året utsågs Nobelfesten till Årets kokbok i Sverige. Nu är den också världen bästa kokbok.

I helgen tog de svenska stjärnkockarna Gert Klötzke och Niclas Wahlström tog i helgen emot det prestigefyllda priset Världens bästa kokbok under en ceremoni i Yantai, Kina. för Nobelfesten.

Nobelfesten, eller The Nobel Prize Cookbook som är bokens engelska titel, innehåller uteslutande recept som serverats under Nobelbanketten och är den skriven av några av Sveriges bästa kockar.

I motiveringen till priset angavs framför allt att boken är så komplett.

Nobelfesten är utgiven av Bokförlaget Max Ström och författare är Gert Klötzke, Niclas Wahlström, Fredrik Eriksson, Karin Bojs och Ebba von Sydow.