Kvällen när skyttekungen var tillbaka på Ivar Persson Arena

Det var tisdagskvällen när det hände märkliga saker på Vankivas idylliska idrottsplats.

Klubbnestorn Ivar Persson, 93, kom till idrottsplatsen i en vit limousine och allsvenske skyttekungen för 40 år sedan, Mats Aronsson, dök också upp lagom till derbymatchen mellan Vankiva och Bjärnum.

– Inte ofta jag varit här genom alla åren men nu minns man hur fantastisk den här idrottsplatsen verkligen är, menade Mats Aronsson, 65, som inledde sin fotbollskarriär just här för mer än 50 år sedan.

– Sedan är det ju underbart att idrottsplatsen numera också heter Ivar Perssons Arena.

Vankivasonen Mats Aronsson började sin framgångsrika fotbollskarriär på just det här gräset och det är många som gärna vill växla några ord med honom den här kvällen.

– Han var fantastiskt bra när han var här – den bäste vi haft, menar Ivar Persson själv och han vet förstås vad han pratar om.

Aronsson spelade också länge i moderklubben där han säsong efter säsong vräkte in mål innan Hässleholms IF till slut lockade skyttekungen.

– Vi hade ett riktigt bra lag i HIF under några år, minns Aronsson vars nästa klubbadress blev Landskrona Bois och allsvenskan i mitten av 1970-talet.

Sejouren där krönte han 1977 genom att vinna den allsvenska skytteligan, tillsammans med IFK Göteborgs Reine Almqvist, på 15 mål.

Något som gjorde att Djurgården lockade och Aronsson flyttade till Stockholm.

– Sedan början av 1980-talet har jag ju bott och arbetat i Stockholm även om jag var tillbaka i Skåne under sju år på 00-talet men då hade jag bara en övernattningslägenhet i Landskrona, berättar Aronsson som var klubbchef i Landskrona Bois mellan åren 2007-14.

– Men jag har barn och andra släktingar kvar i Skåne så det blir en hel del resor söderut.

– Tränaryrket lockade mig aldrig utan istället jobbade jag hellre med fotbollen i styrelser och på annat sätt, säger Mats Aronsson som också satt i Svenska Fotbollförbundets styrelse under fyra år mellan 2002 till 05.

Han senaste insats var som ordförande i Superettanlaget IK Frejs elitdel men han lämnade detta uppdrag i Täbyklubben under förra året.

– Nu är jag pensionär och då blir det istället mycket tid för golf och barnbarn, skrattar Mats Aronsson.

Du var skyttekung i alla dina lag under karriären. Hur ser du på det där med målsine?

– Ja säg det, ler Aronsson.

– Inte lätt – men en kombination av bollkänsla och spelförståelse är nödvändig om man skall göra många mål. Att kunna tänka ett steg framåt men också förstås kunna behandla bollen.

Hur ser du på fotbollen idag och de mindre klubbarnas framtid?

– Tufft absolut, när jag var ung hade alla klubbar reservlag vilket var en tuff men nödvändig ”inskolning” från juniorlag till A-lag och detta fattas på många platser idag.

– Sedan är ju frågan hur länge mindre klubbar har entusiaster som vill arbeta och slita, säger Mats Aronsson som under pausvilan också fanns med i en straffsparkstävling mellan ett antal före detta, lokala fotbollsprofiler.

Och där fick den forne skyttekungen faktiskt finna sig i att ”besegras” av före detta kyrkoherden Bo Johansson som var säkerheten själv och satte samtliga sina straffar.

Men det var en ”förlust” som Mats Aronsson säkert gärna tog mot sin gamle barndomskamrat från Vankiva.