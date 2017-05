Trump lämnade ut sitt mobilnummer

Experter har höjt på ögonbrynen efter att USA:s president delat ut sitt nummer till ett flertal världsledare och uppmanat dem att ringa honom direkt på mobilen, rapporterar flera medier.

Enligt säkerhetsexperter finns det en risk att presidentens samtal blir avlyssnade om de sker via mobiltelefonen.

– Om du är Macron eller ledaren för ett annat land, och du får USA:s presidents mobilnummer, är det rimligt att man lämnar över det till landets säkerhetstjänst, säger Ashley Deeks, juridikprofessor vid Univeristy of Virginia till LA Times.

Donald Trump ska ha delat ut numret till bland annat Kanadas och Mexikos presidenter.

Vanligtvis är konversationer mellan världsledare en formell sak som äger rum under strikta former, och vanligtvis via de säkra telefonlinjerna i Vita Huset. Mobillinjerna anses inte lika säkra.