Det byggs för lite och tar för lång tid

Hässleholm

Det byggs för lite och det tar för lång tid att komma till skott.

Det verkade deltagarna i Frukostklubben överens om när det diskuterades ”Byggstart i Tillväxtmotorn”. Men det fanns också förslag på åtgärder.

Först ut på scen var tre ”byggherrar”, Skanska, EG-Bygg från Vinslöv och K-Fastigheter, som berättade om sina planer i framtiden.

– Vi tänker inte bygga president Trumps mur, slog Markus Hammarström från Skanska fast omedelbart, och drog ner en spontan applåd.

Sedan förklarade han det stora byggbolagets inriktning på byggandet av egna bostadsfastigheter men också det han kallade samhällsfastigheter, äldreboenden, förskolor och annat. Men fokus ligger på Öresundsregionen.

– Både Hässleholm och Kristianstad har haft för små projekt för oss, menade han och förklarade att bolagets minimum för att bygga nya bostäder ligger på 250 till 300 lägenheter.

Men han antydde att större projekt inte var uteslutet, exempelvis i Hässleholm med ett eventuellt byggande av höghastighetsjärnvägen.

En mindre aktör på byggmarknaden är EG-Bygg i Vinslöv, men inte desto viktigare för kommunen.



– Vi har precis slutfört byggandet av bostäder på Åldermannen i Tyringe och sexton i Vinslöv och har ett 20-tal nya på gång, berättade Erik Gustavsson och förklarade företagets inriktning är att bygga på mindre orter där inga andra bygger.

Men han kritiserade bankerna, som han menar inte gör tillräckligt för att hjälpa till vid finansieringen av nya bostäder. Han var också kritisk till de avgifter som byggbolagen måste betala när de ska deponera rivningsmassor.

– Ska det byggas 4 000 nya bostäder i kommunen måste alla hjälpa till, både banker och kommun, tillade han.

Åsa Fredin från K-Fastigheter berättade att företagets nästa stora satsning i Hässleholm blir på T4-området, där man nyligen tagit över stora fastigheter från Brinova. Här planeras nu för både villor och lägenheter.

– Det är viktigt att politikerna har en samsyn för staden, för att den ska kunna växa, menade hon och avslöjade också att företagets planer är att vara topp tre bland fastighetsbolagen inom tre år och börsnoterat om tio år.

Erik Gustafsson, EG-Bygg, håller sig till det mer blygsamma, 20-30 lägenheter per år. Han ser fördelar med det egna byggsystemet som ger bostäder med låga energikostnader under lång tid.

På plats under morgonen fanns de som ska se till att det finns mark och planer för byggande, Jakob Ruter från kommunens mark- och exploateringsavdelning och planchefen för Hässleholm Gertrud Richter.

De konstaterade att det i dag finns en efterfrågan på tomtmark, större än utbudet. Efterfrågan finns på detaljplaner för bostäder, industri och handel. Men det jobbas hårt för att få fram nya planer.

Planchef Gertrud Richter presenterade en idé om att tidigt i planerandet engagera arkitektkontor och byggfirmor i markanvisningstävlingar.

Fastän trycket på bostadsbyggandet är hårt, går branschen som en turbo i dag, enligt Anders Fredriksson från Sveriges byggindustrier. Han konstaterade att byggbranschen för närvarande sysselsätter omkring 12 000 personer i nordöstra Skåne.

– Branschen går maximalt med de resurser som finns, så nu behöver vi locka hit fler företag, menade han och förutspådde också att man under de kommande tio åren måste få in fler tjejer och nyanlända i byggbranschen.

Han trodde också att Hässleholm och Kristianstad kommer att bli än viktigare städer för Skåne i framtiden.

– Men då krävs tillväxt, för den är en förutsättning för att kommunerna ska kunna leva, tillade han.