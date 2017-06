Hätskt kråkbråk när räddningen uteblev

Hässleholm En kaja som fastnat med en fot under taket väckte Lars Strömbergs medlidande och han ville rädda den.

Ett lokalt företag ställde upp med en kranbil, men trots att den kom på plats så sköt kommunens skyddsjägare fågeln.

Uselt gjort, menar Lars Strömberg.

Vi agerade enligt vårt uppdrag, menar jägarna.

Det var vid 18-tiden under onsdagskvällen som Lars Strömberg upptäckte den olycksaliga fågeln under taket på flervåningshuset mittemot.

Under ett par månader hade det varit febril bobyggarverksamhet hos ett kajpar men nu hade den ena fastnat med en fot.

Det panikslagna flaxandet berörde Lars Strömberg, som beslutade sig för att agera.

Han ringde polisen, larmcentralen, räddningstjänsten, länsstyrelsen och kommunen utan att kunna få hjälp.

Men på torsdagsmorgonen fick han napp hos Sven Jinert AB, som lovade att utan kostnad ställa upp med en kranbil så att fågeln kunde plockas ner levande. Lars Strömberg bedömde från sitt fönster att den satt fast i foten och att chanserna till tillfrisknande var hyggliga.

– Det var en jobbig syn att se fågeln flaxa och jag kunde knappt sova med vetskapen att den satt fast under taket.

Kranbilen kom på plats runt 10.30 på torsdagsförmiddagen.

Strax därpå kom två skyddsjägare, som fått information om fågeln via Lars Strömbergs samtal till kommunen.

Trots Lars Strömbergs protester så sköt de kajan.



Norra Skåne som hade åkt till platsen för att skildra den något annorlunda räddningsaktionen hamnade mitt i ett högljutt gräl.

– Här står en hel jäkla kranbil och så knuffar ni undan mig och skjuter!

Jägarna försvarade sig mot Lars Strömbergs verbala angrepp.

– Vi hade fått i uppdrag att avliva fågeln. Blodet hade runnit, kanske var en vinge av.

– Jag bad er att vänta…

– Jag förstår känslorna för djur. Vi har också känslor men får mycket beröm för det vi gör i kommunen.

En av jägarna ber om ursäkt om Lars Strömberg har uppfattat dem som otrevliga.

Jägarna vill inte förekomma i tidningen.

–Det blir bara skittrams av det.

Men om det nu fanns en kran på plats, kunde ni inte haft lite is i magen?

– Klart vi kunde gett den en chans.

Kristofer Hindorf, depåansvarig på Sven Jinert AB, har bara betraktat dispyten på lite avstånd.

– I detta jobbet vet man aldrig var man hamnar.

Känns det lite snopet att ni inte fick försöka få ner fågeln?

– Ja, det är lite snopet. Kranen var ledig och då tog vi tillfället att göra en snabb insats för den goda sakens skull, för att det var en rolig grej.

När skyddsjägarna har lämnat platsen hämtas fågeln ner. Det visar sig att den fastnat med foten bakom en bit plåt.

–Jag känner mig faktiskt jätteledsen, säger Lars Strömberg.

Han har under många år arbetat med bärgning och sett många trafikskadade djur men även förolyckade människor, säger han.

–Så jag är inte överkänslig, jag tycker bara att fågeln borde fått en chans. Jag har stort förtroende för jägare också, men i det här fallet kändes det onödigt.

Lars Strömberg hade plockat fram en gammal kattbur för att ta kajan till veterinär.

– Det känns lite pinsamt. Be om en kranbil för en jäkla kaja… Men det var gott gry i den. Tänk om det varit en kakadua som satt där. Du kan ju själv tänka dig vilket intresse och dignitet det blivit kring en sådan räddningsaktion.