Smältvatten från isberg lägger Danmark under vatten och alla danskar drunknar utom fem som får asyl i Sverige. Så blev handlingen när skånska satirduon Gertrud Larsson och Åsa Asptjärn skrev dansk sommarteater. Nu visas Surströmning på teaterfestivalen CPH Stage i Köpenhamn.

– I Danmark kan man ösa på mer, man har en större tradition av grövre satir, säger Gertrud Larsson om skillnaden mellan att göra teater i Danmark och Sverige.

Gertrud Larsson om …

… vad hon skulle säga för att locka skåningar till Köpenhamn och se Surströmning: ”Att det är en väldigt rapp och rolig föreställning om ett väldigt allvarligt ämne. Och kanske lite av en present till alla dem som hållit på med pendlandet när id-kontrollerna infördes och har haft det jobbigt. Sedan pratas det en del svenska i föreställningen också – räddaren är svensk och en karaktär som vi kallar volontären.”

… pjästiteln och fisken surströmming: ” Titeln Surströmning är en liten ordlek och den ruttna fisken surströmming spelar en stor roll i föreställningen på ett mycket bra sätt.”

… Surströmning skulle kunna sättas upp i Sverige: ”Många har frågat om det i Danmark och frågan är hur man skulle göra då? Det viktiga är att den handlar om danska som skickas till Sverige och bygger mycket på det danska och det går inte att göra om som om det vore svenskar som ska till Danmark. Då får man göra en helt annan pjäs. Men vi gör många pjäser här som utspelas i andra länder, så det borde fungera.”

Titeln skulle vara Surströmning och man ville ha en blick utifrån på Danmark. Det var förutsättningarna när Kristianstadfödda dramatikern, regissören och satirikern Gertrud Larsson blev tillfrågad av sex danska teatrar om hon ville skriva manus till en ny typ av dansk sommarunderhållning.

– Två av mina pjäser, Asylshopping och Blåvingar, har tidigare spelats i danska Herning och teaterchefen där frågade mig om Surströmning, berättar Gertrud Larsson. Det finns en stark dansk tradition av sommarteater i revyform men det här var ett nytt samarbete och man ville ha något nytt på scen – en mer sammanhållen föreställning som var satir. Jag tänkte direkt att jag ville göra det här, och att jag ville göra det med Åsa.

Åsa är författaren och satirikern Åsa Asptjärn som Gertrud Larsson känt sedan gymnasietiden i Kristianstad och som är andra halvan av den satiriska humorduon Åsa & Gertrud. Gertrud Larsson och Åsa Asptjärn skrev också Sveriges Radios julkalender 2015, Månsaråttan, tillsammans.

Någon fullängdspjäs har de dock aldrig skrivit ihop.

– Som vanligt var det väldigt roligt att samarbeta med Åsa och det är mycket roligare att skriva ihop än ensam – man bollar idéer och utvecklar karaktärer ihop och använder varandra som bollplank, säger Gertrud Larsson. Sedan bor Åsa i Malmö och är ofta i Danmark och följer debatten där på ett annat sätt än vad jag gör som bor i Stockholm numera. Fast halva min släkt är dansk.

Gertrud Larsson och Åsa Asptjärn fick snabbt en idé till handlingen i Surströmning – utgångspunkten skulle vara att Danmark är på väg att sjunka på grund av klimatkrisen och smältande isberg och bara fem utvalda danskar räddas genom att de får asyl i Sverige.

– Myndigheterna går dock inte ut med detta eftersom världen lyckligaste folk ska få vara lyckliga in i det sista, förklarar Gertrud Larsson. En svensk superhjälte kommer till Danmark och har 24 timmar på sig att välja ut fem typiska danskar som ska få asyl. Det blir en hyggerasist, en hyggesexist, en grisfarmare, en handelsman och en kulturradikal kvinna modell Suzanne Brögger.

Surströmning är Gertrud Larssons första premiär sedan hennes pjäs Främling ställdes in i oktober – en dag före premiären. Främling var ett satiriskt drama som använde Bert Karlssons utveckling från schlagerkung och politiker till entreprenör inom asylboendet som en kommentar till svensk flyktingpolitik.

Gertrud Larsson skrev Främling för Riksteatern där man bland annat angav som skäl för att ställa in att Främling inte nådde den kvalitetsnivå Riksteatern sätter för att skicka ut en pjäs på turné. Gertrud Larsson å sin sida menade att det handlade om ett ängsligt kulturklimat och att man bara spelade mörka krafter i hand genom att ställa in. Hon berättar att debatten kring Främling fick henne att bli väldigt trött på svensk teater.

– Jag funderade på om jag över huvud taget ville fortsätta. I det läget kändes det väldigt skönt att hålla på med den här pjäsen i Danmark i stället. Där blev jag mottagen med öppna armar, det blev räddningen på ett sätt. Det, och att det var så roligt att jobba med Åsa igen.

Är det stor skillnad på att jobba med teater i Danmark och i Sverige?

– Ja, i Danmark kan man ösa på mer och behöver inte vara rädd att någon ska ställa in en föreställning, säger Gertrud Larsson med ett stort skratt. Eller att någon ska tycka att det är för provocerande. Man har större tradition av grövre satir där.

Surströmning är ett samarbete mellan sex danska teatrar – Vendsyssel Teater, Teater Nordkraft, Randers Egnsteater, Team Teatret, Teatret Svalegangen og Folketeatret – och föreställningen hade premiär 16 maj på Vendsyssel Teater i Hjörring.

– Det gick jättebra, vi fick fina recensioner och publiken var väldigt nöjda, säger Gertrud Larsson. Över huvud taget har det känts bra hela vägen. Det har varit bra människor att samarbeta med, inte minst regissören Kasper Sejersen. Det har varit ett både fruktbart och prestigelöst samarbete.

Under sommaren ska Surströmning på turné till de övriga teatrarna och nu närmast spelas den på teaterfestivalen CPH Stage i Köpenhamn, 2-7 juni på Folketeatret. Gertrud Larsson tycker absolut att skåningar borde passa på att åka över till Köpenhamn och se Surströmning.

– Det borde finnas många här i Öresundsregionen som förstår danska och pjäsen är också en kommentar till den svenska flyktingpolitiken, Sverige har också stängt gränserna.

Arbetet med Surströmning har definitivt gett Gertrud Larsson ny kraft igen. Just nu är hon fullt upptagen med en ny pjäs till Göteborgs Stadsteater.

– Den heter Tidningshuset som Gud glömde och handlar om Göteborgsposten och Stampenkrisen och det är satir, eller snarar svart komedi med övernaturliga inslag, berättar hon.

Tidningshuset som Gud glömde har premiär i Göteborg 23 september men redan i sommar blir det också mer av duon Åsa & Gertrud.

– Veckan före midsommar drar vi i gång vår satirserie Utkantssverige i P1 med tio nya avsnitt, avslöjar Gertrud Larsson.

– Det är världens bästa sommarjobb!