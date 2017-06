Ingen subvention av omskärelse på pojkar

Skåne Region Skåne ska inte subventionera omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund.

Det beslutade regionstyrelsen på torsdagen.

Beslutet har sin grund i en motion från Sverigedemokraterna för ett år sedan.

Det skapade debatt om hur den här frågan ska hanteras och de borgerliga partierna ställde sig bakom SD:s förslag sedan etiska rådet hänvisat till FN:s barnkonvention där omskärelse står i strid med konventionen.

Omskärelse handlar inte om bot, eller lindring och är ingen förebyggande åtgärd av medicinska skäl.

Gilbert Tribo, liberal gruppledare i Region Skåne, tycker det är bra att det rödgröna styret gått med på att stoppa finansiering av omskärelse på icke medicinsk grund, med skattepengar.

– Omskärelse ska däremot tillhandahållas i sjukvårdens utbud i Skåne. Så blir det nu, men föräldrar får betala det ur egen ficka, förklarar han.

Avgiften ska däremot delas upp i två nivåer beroende på barnets ålder.

En för ingreppet under lokalbedövning och en för ingreppet under narkos, beroende på barnets vikt och ålder.

– De allra minsta barnen ska inte behöva utsättas för narkos under ingreppet, säger Gilbert Tribo.

Sverigedemokraterna tycker att Region Skåne ska sluta befatta sig med ”dessa övergrepp” på barn.

– Vårt huvudyrkande var att sjukvården inte ska befatta sig med omskärelse alls. Men eftersom det inte vann gehör så röstade vi för alliansens förslag, förklarar regionrådet Patrik Jönsson.

Styrets förslag var att regionen ska subventionera ungefär halva kostnaden på 7 000 kronor för ingreppet, med hänsyn till att små pojkar inte ska riskera att utsättas för omskärelse utanför den vanliga sjukvården.

Det förslaget vann inget gehör i hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare och därför ställde regionstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon (S) sig bakom alliansens förslag.

Regionen ska nu handla upp vårdtjänster för omskärelse på icke medicinsk grund utan subventionerade avgifter.

– Det är bra att omskärelse sker i sjukvårdens regi så att pojkar inte utsätts för ingrepp av andra, som kan skada dem, säger Gilbert Tribo.

I dag står cirka 500 pojkar i kö för omskärelse av religiösa skäl i Skåne. Ingreppet betalas av sjukvården, men nu är det slut med det.