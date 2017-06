Ökat kulturintresse kvaddar budgeten

HÄSSLEHOLM Kulturnämnden begär 500 000 kronor i extra anslag för att klara årets budget.

Hela nämnden stod bakom begäran till kommunstyrelsen, inklusive alliansen och SD, som röstade för alliansbudgeten som snuvade kulturnämnden på just motsvarande 500 000 kronor.

– Nämnden var helt enig, bekräftar Anders Rosengren som är kulturchef.

Motsvarande summa mer fanns nämligen i de rödgrönas förslag till budget som alltså röstades ner av fullmäktige gångna november.

Men nu måste alltså nämnden gå in och begära extra pengar.

– Skälet är att verksamheten på plan tre har exploderat efter ett ökat kulturintresse, vilket betyder att vi måste öka bemanningen och anställa folk, förklarar Anders Rosengren.

Bara uthyrningen för olika evenemang har ökat med 50 procent.

För att klara det har kulturförvaltningen tömt alla konton, dessutom i en olycklig kombination av att inte få några intäkter från kafé Nyfiket som fortfarande gapar tomt och utan någon ny näringsidkare i sikte.

Om ni inte får några extrapengar, vad gör ni då?

– Från tjänstemannahåll ser vi ingen som helst möjlighet att klara underskottet under året. Inte ens om vi stänger alla filialbiblioteken skulle vi kunna spara in de pengarna under reseten av året, konstaterar Anders Rosengren.