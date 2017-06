Säsongsöppning i dur för Dombernowsky roadracing

Roadracingföraren Rasmus Dombernowsky, 20, från Emmaljunga fick en bra start på sidovagnssäsongen när han inledde tävlandet på Bottnia-banan i Finland.

Tillsammans med finländaren Anssi Rekola vann paret bägge åken i Classic Nordic Cup och slutade dessutom trea i bägge heaten i finska mästerskapet.

Efter att under några säsonger kört i Classic-klassen med sin något långsammare och äldre Ireson tävlar Dombernowsky nu även med en snabbare och modernare Nor/Suzuki-maskin.

– En maskin som stod hemma i Emmaljunga under några år men nu får jag äntligen köra den för pappa, skrattar Rasmus Dombernowsky med en liten passning till pappa Philip som själv var elitförare i sporten för ett antal år sedan och numera är stallchef för Dombernowsky-teamet.

Philip Dombernowsky har mest fått agera burkslav till sonen Rasmus när ingen annan funnits till hands men inte den här säsongen. Detta eftersom man nu hittat en ersättare – i Finland.

– Redan förra året fick vi kontakt med 19-årige Anssi Rekola från Orivesi och nu har vi bestämt att köra hela den här säsongen tillsammans, berättar Rasmus Dombernowsky som inledde säsongen redan i mars genom att köra ett träningsläger i Val de Vienne i Frankrike.

– En riktigt bra start för att komma igång med säsongen.



Första tävlingen på den 2 600 meter långa Bottnia-banan i Jurvia i Österbotten blev också en succé.

Med den äldre maskinen körde Dombernowsky/Rekola hem två klara segrar och tog därmed ledningen i sin klass inför fortsättningen.

Därefter var det start i finska mästerskapen med den snabbare maskinen och trots tuff och bred konkurrens slutade det svensk-finska paret trea i bägge heaten.

– Jag och Anssi blir också allt bättre samtrimmade ju fler lopp som vi kör tillsammans, berättar Rasmus Dombernowsky.

Hur fort går den nyare maskinen som ni använde i finska mästerskapet?

– Vi var säkert uppe i över 200 kilometer i timmen på delar av banan, säger han.

Just den här veckan är också far och son Dombernowsky på ett kortare besök i England och roadracingens kultställe nummer ett, Isle of Man.

– Vi skall hälsa på bekanta och titta på tävlingarna men inte köra själva, skrattar Rasmus Dombernowsky.

– Men kanske någon gång i framtiden …