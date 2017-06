Stulen get fast i Stockholm

Hässleholm Den rikskända geten Getrud som hittades i en het bil i Stockholm, men som stals i Hässleholm är fast i Stockholm.

Tjuven måste avsäga sig anspråken innan geten kan tas hem. Nu vädjar ägaren Victoria Mårtensson Winberg till tjuven på Den Glada Getens instagram och Facebook så att Getrud kan få komma hem.

Det var på fredagseftermiddagen i förra veckan som en förbipasserande slog larm till polisen om att ett djur for illa i en stekhet bil i Stockholm. När poliserna lyckades få ut djuret från bilen visade det sig vara en get.

När Victoria Mårtensson Winberg i Oberöd läste nyheterna sent på kvällen och såg artikeln om geten förstod hon att det var hennes försvunna killing Getrud – som nyligen räddades ur en het bil i Stockholm.

– Men det är ju hon! Vad i hela friden gör hon i Stockholm? säger Victoria Mårtensson Winberg, som driver Glada Getens gårdsmejeri tillsammans med sin man.

De hade tidigare i veckan upptäckt att Getrud försvunnit, men trodde att det var en räv som tagit henne.

– Man tror ju inte att någon tar en get, säger maken Henrik.

Victoria delade inlägget om polisens räddning av en get i Stockhholm på sociala medier och polisen fick på så sätt reda på att geten tycktes vara stulen från Lilla Oberöd utanför Tyringe. En polisman kontaktade ägaren och upprättade en anmälan om stöld, och Getrud flyttades under tiden till Skansen. Meningen var att Getrud skulle hämtas hem till helgen, men nu ser det inte ut att bli av. Tjuven som stal Getrud måste först avsäga sig anspråken på geten.

Läs mer: