Brist på sköterskor i kommunerna

Inför varje sommar talas det om bristen på sjuksköterskor i Regionen, men man hör aldrig något om bristen på sjuksköterskor i kommunerna!

Det är ett evigt pysslande för att få tag i semestervikarier och varje sommar är bemanningen nerdragen trots att arbetsbördan är densamma som under hela året. Det är till och med så att arbetsbördan är större på grund av alla semestervikarier (vårdbiträden) som är osäkra (utan befintlig utbildning) och som därför kontaktar sjuksköterskan mer. Kommunens äldre befolkning är definitivt inte friskare under sommarhalvåret om nu någon verkar tro det!

Under semesterperioden tillåts (inte färdigutbildade sjuksköterskor) att tjänstgöra på våra äldreboende och i hemsjukvården. Denna personalgrupp är inte legitimerad och får därför endast utföra vissa arbetsuppgifter, detta leder till att den legitimerade sjuksköterskan i tjänst får en tyngre arbetsbörda.

Sjuksköterskorna erbjuds sommarbonus om de går in och tar extrapass eller flyttar sina semesterveckor men dessa summor är minimala om man jämför med regionens erbjudande därför är det få som nappar på detta.

Det verkar komma som en överraskning varje år att personalstyrkan i kommunen ska ha semester och att semestervikarier ska planeras in.

Det är indragningar och stängda avdelningar på våra sjukhus under semestern vilket leder till att arbetsbördan blir större för kommunerna- de som skickas in akut, kommer snabbare hem inte alltid helt färdigbehandlade. Vårdcentralerna går också på sparlåga under sommaren, vissa stänger helt och att få kontakt med en läkare i tjänst försvåras.

Är detta patientsäkert? vi sjuksköterskor i kommunen tycker inte det, vi är livrädda varje sommar att något ska missas eller fel begås på grund av den ökade stressen.