Getrud hemma och lyckan var total

Kompisen Adina Welander körde ner Getrud från Stockholm under fredagen.

Getkompisen Kola (till vänster) har inte varit sig själv under Getruds Stockholmsvistelse.

Tyringe Strax efter klockan 18.30 på fredagskvällen kom tre månader gamla getkillingen Getrud hem till Lilla Oberöd efter att rövats bort till Stockholm.

Glädjen var total hos familjen Mårtensson Winberg som driver Glada Geten gårdsmejeri varifrån den lilla geten stals den 22 maj.

Extra glad var getkompisen Kola som alltid brukar vara med Getrud.

– Hon far faktiskt inte varit sig själv sedan Getrud försvann, berättar Victoria Mårtensson Winberg som driver mejeriet tillsammans med maken Henrik.

Historien om den lilla getens äventyr är smått osannolik. Killingen försvann troligen redan måndagen den 22 maj vilket upptäcktes dagen efter.

– Vi trodde att det var en räv som tagit den, berättar Henrik och Victoria.

Men så var det inte. Via sociala medier och tidningen Aftonbladet fick de reda på att en getkilling hade räddats ur en varm bil under Skanstullsbron i Stockholm.

Det ena ledde till det andra, kontakt togs med polisen och det kunde bekräftas att det verkligen var Getrud som hittats i den heta, övergivna bilen.

– Det är hemskt när man tänker på det. Någon har tagit Getrud, haft på henne blöjor i bilen och sedan bara lämnat både henne och bilen, säger Victoria.



Hon har till och med sett bilder på där den misstänkta tjuven, en kvinna i 20-års åldern, poserar med Getrud.

Varför kvinnan stal geten från hagen är inte klart.

– Kanske ett infall, vi får väl se vad polisen kommer fram till, resonerar Henrik och Victoria.

Geten fick i väntan på hemtransport bo på skansen och på fredagskvällen var det så dags för hemkomst.

Under rätt intensiv mediebevakning anlände Victorias kompis Adina Welander och hennes fästman Carl Symreng i bil från Stockholm med Getrud i en hundbur.

– Resan har gått jättebra, vi stannade och rastade flera gånger så att hon fick rasta av sig, berättar Adina som är barndomskamrat till Victoria.

Mottagandet blev varmt. Victoria var framme vid bilen och plockade ut Getrud mena sonen Melvin, sju år på måndag, hade laddat upp med lönnblad.

Snabbt framme var också kompisen Kola (som i smörkola) och getlyckan var total.

Kamerorna smattrade och SVT-filmade.

Kort därefter togs en tur till hagen varifrån Getrud stals så hon kunde få träffa de övriga kompisarna från stallet.

– Ska du sova hos matte i natt, husse får ligga i stallet, sa Victoria medan hon kelade Getrud.

Glada Geten gårdsmejeri har 84 mjölkgetter och man tillverkar ost och driver gårdsbutik.

Här ska även Getrud ge sitt bidrag och bli en mjölkget när det blir så dags.

– Ja hon ska jobba här, hennes mamma Magda har jättefina juver, berättar Victoria.