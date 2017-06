Landsbygden allt närmare fibernät

Osby Från att tidigare varit fokuserade på villor och flerfamiljshus i Osby kommun siktar nu fibernätbolaget IP-Only in sig på kommunens företag.

Det var IP-Only som stod som värd för fredagens företagslunch på Borgen i Osby. Anledningen var att marknadsföra sig mot kommunens företagare och berätta om vikten av fiber även för dem.

Men kanske var det en aning överflödigt. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) menade att var det några som förstod vilket behov man har av ett fungerande, snabbt och säkert fibernät så är det människor på landsbygden. Betydligt mer än de som bor i Stockholm.

Besked lämnades i alla fall att jobbet med fiberutbyggnaden i bland annat Visseltofta nu ligger i startgroparna.

Under tredje kvartalet ska markavtal tecknas och grävupphandling genomföras.

Länsstyrelsen beviljade tidigare i vår föreningen VOFiber ett bidrag på drygt 25 miljoner kronor till just fiberutbyggnaden. Pengar som ska förverkliga utbyggt fiber om cirka två år. Föreningarna i Osby, Loshult, Hökön, Böglarehult och Traneboda fick samtidigt ett bidrag på drygt 22 miljoner kronor.

Egentligen skulle IP Only börjat gräva innan årsskiftet något som inte skedde när bidragspengarna dröjde.

Osby kommun menade då att det handlade om avtalsbrott.

Men nu finns ett löfte om att man ska sätta igång och då menar Marika Bjerstedt Hansen att udda får vara jämt.

– Vi har tyckt att det är konstigt att man ger bidrag till projekt i nordväst och på Österlen där det är lätt att gräva, har Mats Larsson på VOFiber sagt i en tidigare intervju. Jämför det med här där det är stenigt och besvärligt.