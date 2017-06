Gott om folk – men tufft för säljare

Lennart Eriksson står och säljer på runt 25 marknader per år.

broby Runt 7000 väntades besöka Broby Marknad under pingstafton. Samtidigt är det en tuff bransch för vissa av knallarna.

Vid halv fem på morgonen stiger han upp i hemmet i Sösdala och tar en kopp kaffe, den första av sex under dagen. Därefter beger han sig till Broby för att göra det han har gjort de senaste 24 åren.

– Ska man se dig på varenda marknad? undrar en förbipasserande.

– De blir inte av med mig så lätt, säger knallen Lennart Eriksson, som bland annat säljer köksredskap.

Han började som knalle efter att ha blivit arbetslös och kommer fortsätta så länge det är roligt.

– Det blir som ett gift, och så får man komma ut och avgifta sig, säger Lennart Eriksson som uppskattar kamratskapen och att få se bekanta ansikten.

Men han ser knappast en ljus framtid för knallarna.

– Det är ingen som vill göra det här jobbet. När de gamla gubbarna lägger ner så är det slut.

Rimi Stefan säljer kläder på Broby Marknad och andra platser och tycker att det är kämpigt.

– Under 2-3 år har det gått ner. Det är tufft. Jag köper kläder för 30 kronor och säljer för 50 men så vill folk pruta till 40 kronor.

– Men jag kämpar på, säger Rimi Stefan.



Per Stureson från arrangören Lions Club i Östra Göinge såg att en del knallar försvann efter Skatteverkets krav på kassaregister. Men han tror på ett generationsskifte och ser att det fortfarande finns gott om säljare.

– Det gamla säljarna försvinner mer och mer och det är lite synd, säger Per Stureson, som gärna sett fler knallar som säljer hantverk.

Marknaden är mycket viktig för Lions Club och står för över 70 procent av de årliga inkomsterna. Dessa går sedan till hjälpverksamhet lokalt, nationellt och globalt, 60 procent går till lokal verksamhet, berättar Per Stureson, som var nöjd med lördagens arrangemang.

– Marknaden sätter Östra Göinge på kartan, säger han.