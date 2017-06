Björn Kjellman ger röst åt Harry Potter

I mitten på juni släpps första boken om Harry Potter, Harry Potter och det vises sten, som strömmad ljudbok på svenska.

Rösten som gestaltar Harry, Hermione Granger, Ron Weasley och resterande karaktärer känns igen från både teater- och filmscenen, nu senast i skilsmässokomedin Jag älskar dig.

För tillfället befinner sig Björn Kjellman mitt i repetitionerna av Lars Molins Den tatuerade änkan, som har premiär på Scalateatern i september. Men han har de senaste månaderna bekantat sig med Harry Potters värld. Fast helt okänd har fantasyserien inte varit för Björn Kjellman.

– Mina barn var i lagom ålder när böckerna kom, så jag har läst dem högt för barnen.

Varför har du velat läsa in ljudböckerna?

– Det är väldigt roliga böcker att läsa in. Det finns mycket utrymme för att färga karaktärerna och det finns så många olika karaktärer i böckerna. I vuxenlitteratur behöver man som inläsare lägga sig bakom texten, men i ungdomsböcker kan man bre på mer.

– Sedan är det ju böcker med en redan stor läsarkrets, det finns redan ett stort antal intresserade mottagare, konstaterar Björn Kjellman.

Har du någon favorit bland karaktärerna att läsa in?

– Just nu skulle jag säga Dobby. Han ligger i en så hög pitch. De är roliga allihopa, men nu läste jag in Dobby igår så just nu känns han roligast.

Björn Kjellman har läst en hel del ur de engelska versionerna, och menar att de är fulla av en språklig glädje, som kanske förloras något i översättningen.

– Originalspråket har ju sina fördelar med dialekter. Det går inte att använda sig av svenska dialekter på samma vis. Vi har ju helt andra referenser. Hör du exempelvis dalmål ser du dalarna framför dig, och inte ett slott i Skottland.

Utmaningen med inläsningen har delvis handlat om att förstå vad innebörden är och vad texten vill förmedla.

– Som skådespelare är jag i textens tjänst, och jag ska understödja intentionerna som författaren haft när hon skrev. Utmaningen är att klara det utan att tabba sig. Mitt jobb går ut på att få fram J.K. Rowlings idé.

– Harry Potter-böckerna är mycket skickligt komponerade historier. Böckerna är ett slags hopkok av myter och fantasi. Det finns en lätthet i böckerna om Harry Potter i jämförelse med annan fantasy som exempelvis Sagan om Ringen.

Finns det någon kritik som Björn Kjellman vill framhålla är det gestaltningen av rundlagda karaktärer.

– De är antingen elaka eller lite dumma, medan de smala är sunda och bra. Det tror jag hade varit annorlunda om de skrivits idag. Jag tror inte det hade sett likadant ut.

Björn Kjellman menar att böckerna också är en berättelse om gott och ont, och om fantasi och glädje.

– Jag tror att historierna om Harry Potter liknar många människors fantasi, om att vara utvald och att världen är större än vi ser.