Hundgöra på Vankivafältet

Hässleholm Lördagen var het, men söndagen lite blöt.

Men det störde inte de hundratals hundar som deltog i Hässleholms Hundungdoms tvådagarstävling på Vankivafältet.

Tävlingen blev enligt arrangören mycket större än vad man förväntat sig.

Över 2 000 starter under de två dagarna är ett bevis på att arrangören har lyckats i sina ambitioner att skapa ett stort intresse och skapa en attraktiv tävling.

Flera deltagare kom från andra europeiska länder eftersom söndagens tävling gick i Internationell klass 3. På plats fanns också Hässleholms Hundungdoms tre landslagsekipage och övrig Sverigeelit inom agility.

Arrangören hade ockspå bjudit in flera internationella domare, bland annat Nicolas Renaud från Frankrike och Andreas Silfverberg från Sverige som ska döma när världsmästerskapstävlingarna avgörs i Kristianstad 2018.

Mängden starter gjorde att man fick hålla tre banor igång under lördagen, men lyckades klara sig med två under söndagen. Så klubbens funktionärer hade ett hundgöra, liksom många medlemmar i Hässleholms Hundungdom som också passade på att tävla.