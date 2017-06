På glid med Klas-Bertil

Lönsboda Det blev en Klas-Bertil. Flotten som Klas-Bertil Nilsson drömt om i 20 år sjösattes på måndagskvällen i Svarta Bergens stenbrott och på tisdagen blev det invigning och dopcermoni.

I sommar öppnar sig en möjlighet för turister att glida fram på en flotte i det gamla vattenfyllda stenbrottet i Svarta Bergen utanför Lönsboda.

För Klas-Bertil Nilsson som fyller 90 år om precis en månad är det en dröm som går i uppfyllelse.

Redan för 20 år sedan föddes idén om att bygga en flotte som skulle kunna åka runt i stenbrottet. Kanske bara för att njuta av en medhavd matsäck eller för att höra historiens vingslag från de gamla stenarbetarna.

Men det gick trögt ända fram tills nu.

Tankarna och idéerna har fortsatt att vandra runt bland människorna som är engagerade i stenbrottet och sent på måndagskvällen var flotten äntligen på plats.

– Vi gjorde en premiärtur, berättar Mari Arvidsson som jobbar i Svarta Bergen som är en av Osby kommuns största turistanläggningar.

Man ville kontrollera hur lång tid det tog för flotten att ta sig runt i stenbrottet. Och enligt kaptenen på flotten fungerar det utmärkt med en timme. Men givetvis går det att glida fram under en längre period om man har lust.

Att flotten skulle få namnet M/S Klas-Bertil var givet eftersom Klas-Bertil Nilsson är en eldsjäl i Lönsboda och har drömt om flotten under mycket lång tid. Naturligtvis fick han äran att inviga och ta en premiärtur under Nationaldagen.

Från mitten av juni ska turister kunna boka flotten.

– Sex personer kan följa med på turen, berättar Joakim Arvidsson som är ordförande i föreningen Svarta Bergen. Men det är viktigt att en person i sällskapet är över 20 år.

Och givetvis åker flytvästarna på. Där flotten glider ut i stenbrottet är det 60 meter djupt och på det djupast stället når man botten först på 90 meter.