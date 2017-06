Sex par­tier är över­ens om hur ter­ro­rismen ska fort­sätta be­kämpa. Re­dan hösten 2015 slöts en överenskommelse mel­lan re­ger­ingen och allians­par­tierna om åt­gärder mot ter­ro­rism, bland an­nat om hårdare kon­troll av hur pass han­teras. Nu går de sex par­tierna vi­dare med ett 20-tal yt­ter­ligare åt­gärder.

Den breda enig­heten om hur ter­ro­rismen ska be­kämpas är vär­de­full. I all hu­vud­sak är för­slagen kloka. även om det ald­rig går att ga­ran­tera att ter­ror­dåd inte kan be­gås.

Att för­bättra den fy­siska sä­ker­heten i det of­fent­liga rummet, till ex­em­pel ge­nom be­tong­hin­der på gå­ga­tor, är bra. Men det är omöj­ligt att göra den of­fent­liga mil­jön sä­ker över­allt, så den som är be­slut­sam att begå ett ter­ror­dåd kan lätt flytta till en plats där inga hin­der finns.

Det­sam­ma kan sägas om de flesta av för­slagen. De är mo­ti­verade men inte av­görande.

Sam­ar­be­te mel­lan Säpo och Migrationsverket när det gäller per­soner som ny­li­gen kommit till Sve­ri­ge be­hövs när det finns miss­tan­kar. Men de flesta ter­ror­brott som be­gåtts i Eu­ro­pa har inte ut­fö­rts av in­vand­ra­re utan av per­soner födda i landet.

Flera av för­slagen gäller po­lisens och sä­ker­hets­po­lisens möj­lig­heter att spåra ter­ror­sym­pa­ti­sörer och att kon­trol­lera miss­tänkta. Sam­ti­digt ska kon­trollen av Säpo och an­vändningen av sig­nal­spa­ning skär­pas, för att miss­tan­kar om över­an­vänd­ning el­ler miss­bruk ska kun­na un­dan­röjas.

Sek­re­tess­lagen ska ses över vad gäller in­for­ma­tions­sprid­ning mel­lan po­lisen, sä­ker­hets­po­lisen och kom­munerna, för att upp­gifter om till ex­em­pel åter­vän­da­re el­ler miss­tänkta per­soner ska kun­na han­teras bätt­re.

Kon­tro­ver­si­ellt kan vara att över­vak­nings­ka­me­ror ska kun­na sättas upp i of­fent­liga mil­jöer utan så myc­ket by­rå­kra­ti och att upp­gifter ska kun­na be­gä­ras även från an­dra ka­me­ror på ett smi­digare sätt. Det kan vara mo­ti­verat, men att gå mot den brit­tiska mo­dellen, där ka­me­ror över­vakar i stort sett över­allt, är inte rim­ligt. Var­je ka­me­ra måste kun­na mo­ti­veras.

Just ba­lansen mel­lan be­hovet av över­vak­ning och kraven på per­son­lig in­te­gri­tet och rätts­sä­ker­het är oer­hört vik­tig. Där­för är det bra att överläggningarna mel­lan par­tierna har fått ta tid – för­slagen pre­sen­terades ex­akt två må­nader ef­ter ter­ror­dådet på Drottninggatan.

Det är ock­så bra att inte för­slag läg­gs fram av den typ som brit­tiska pre­mi­är­mi­nis­tern The­re­sa May pa­nik­ar­tat kastade fram om att ändra lagen om mänsk­liga rät­tig­heter och att ge myn­dig­heter en bak­väg in i so­ci­ala me­di­er för att granska vem som skriver vad där. Det vore att gå för långt i sam­häl­lets kon­troll av vad med­bor­ga­rna har för sig.

Där­emot är det rim­ligt att krä­va att Face­book och an­dra so­ci­ala me­di­er på eget an­svar granskar och stop­par ma­te­ri­al som in­ne­bär hot el­ler hat el­ler upp­ma­ningar till ter­ro­rism. Ex­em­pel­vis Face­book har visat att fö­re­taget har ru­tiner för så­dan kon­troll ge­nom att följa den ame­ri­kanska mo­ralen att na­kna bröst är far­ligare än blo­digt våld. De stora fö­re­tagen kan inte från­svära sig an­svar för spri­dning av hot om, upp­ma­ningar till el­ler in­struk­tioner om ter­ror­ak­tioner.

Vik­tiga är ock­så för­slagen om breda in­satser mot ra­di­ka­li­sering och ex­tre­mism av oli­ka slag.

Sam­häl­let måste själv­fal­let sätta in de åt­gärder som be­hövs för att så långt möj­ligt för­hindra nya ter­ror­dåd. Sam­ti­digt måste rå­gången mot hårda in­skränk­ningar i rätts­sä­ker­heten och den per­son­liga in­te­gri­teten värnas.

Att in­fö­ra åt­gärder som bara hör auk­to­ri­tära sam­häl­len till kan inte ac­cep­teras. Det vore att ka­pi­tu­lera för ter­ro­rismen. Alla åt­gärder måste dis­ku­teras fritt in­nan de be­slutas, även om en bred ma­jo­ri­tet står bak­om.