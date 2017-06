Kallades idiot under kommunmötet

HÄSSLEHOLM Politikern Ingrid Nyman (S) kallades för ”idiot” av Patrik Jönsson SD under kommunstyrelsens möte på onsdagen.

– Jag fann inget bättre ord, kanske borde jag sagt att det hon sade var idiotiskt, säger Patrik Jönsson.

Idiotförklaringen skedde i samband med att Ljusets moské i Hässleholm diskuterades av politikerna.

– Jag sade då att moskén måste få sina tillstånd indragna, det är helt bisarrt att inget parti uttryckte stöd för att få den stängd, säger Patrik Jönsson.

I samband med detta yttrade sig även Ingrid Nyman.

– Jag sade att vi inte ska ta sådana beslut bara utifrån vad som stått i media. Jag sade också att så vitt jag vet har vi religionsfrihet i landet och att det även finns andra extremister i landet, som nazister och folk som bränner asylboenden, berättar Ingrid Nyman som under 25 år i politiken aldrig tidigare blivit kallad idiot av en annan folkvald.

Patrik Jönsson berättar att han blev mycket upprörd över det Ingrid Nyman sade och att det var därför han kallade henne för idiot.

– Vi vill ha bort moskén, de utgör en säkerhetsrisk.

Extremister ska ut ur landet, säger Patrik Jönsson som just nu planerar för hur han formellt ska gå vidare med sitt krav på att moskén ska bli av med sina tillstånd (ett tillfälligt bygglov) och därmed kunna stängas.

Ingrid Nyman kontrar med att om det pågår något olagligt, så är det polisens sak.

– Jag är naturligtvis inte för extremism, men om det handlar om olaglig verksamhet så är det polisens sak. Jag känner många muslimer och de är goda människor, men precis som i andra grupper finns även där rötägg, säger hon.

Under mötets kaffepaus reagerade flera ledamöter på uttalandet.

– De sade till Pär Palmgren (M) att språket inte är acceptabelt och att om det fortsätter så lämnar vi mötet, berättar Nyman.

Hon säger också att Patrik Jönsson ombads be om ursäkt, något Ingrid Nyman uppfattade att han gjorde, men som andra ledamöter sade att han inte gjorde.

Hur reagerade du på att bli kallad idiot?

– Eftersom det kom från Patrik Jönsson blev jag inte förvånad. Men det finns andra vettiga människor inom SD, efter mötet kom Ulf Berggren (SD) fram och bad om ursäkt för Patrik Jönssons uttalande.

Samma dag som Ingrid Nyman idiotförklarades hade de rödgröna partierna lämnat in en skrivelse till fullmäktige.

I den kräver de att presidiet (som styr fullmäktiges möten) håller bättre ordning på mötena, eftersom språkbruket och beteendet urartat.

– Lärare och elever i våra skolor arbetar dagligen med värdegrundsfrågor och vikten av att respektera varandra. Fullmäktige i Hässleholm har mycket att lära av dem, står det i uppmaningen till fullmäktige om att bete sig respektfullt mot varandra, oavsett om man är politiska motståndare eller ej.