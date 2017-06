15-åring debuterar för Sjöviken i Askim

När den andra omgången av division ett-serien i svenska serien avgörs i Askim kommande helg är Sjöviken från Hässleholm enda obesegrade laget.

I den första omgången, som avgjordes i Malmö för några veckor sedan, vann nämligen Jan-Åke Perssons manskap samtliga sju lagmatcher.

– Det är klart att det bli lite svårt att upprepa den bravaden, säger lagkapten Persson.

– Men samtidigt fick vi ju en kanonstart på serien som vi skall försöka rida vidare på under helgen.

Fyra tunga poäng före Göteborgslaget Gullbergsbro och Malmö gör att Sjöviken med en ”normalhelg” kan skaffa sig ett riktigt slagläge inför slutomgången på hemmaplan i juli. Då kommer det att bli EB-underlag som gäller.

– Förmodligen blir det väl Gullbergsbro som blir svårast här i Askim – det är ju nästan deras hemmabanor, förklarar Jan-Åke Persson vars lag anlände till betongbanorna i Askim redan under torsdagen.

– Vi hinner köra ganska många varv och träna en hel del under både torsdagen och fredagen.

En överraskning i Sjövikenlaget är 15-årige Alexander Malina som fanns på de här banorna för ett par veckor sedan och var totalbäst bland 80 spelare i Askims nationella tävling.

– Alexander är en jättetalang och den yngste debutanten i vårt serielag sedan 1970-talet, berättar Jan-Åke Persson som då själv debuterade som 14-åring i Sjövikenlaget.



– Det var 1974 när serien såg lite annorlunda ut och man bland annat tillämpade slutspel.

I övrigt kommer Sjöviken också med bästa lag till lördagsstarten i Askim.

– Peter Ericsson var ju bäste spelare totalt i Malmö före Lars-Peter Nilsson och även Per-Olof Isaksson spelade strålande i den omgången, förklarar Persson om sina toppnamn senast.

Övriga i laget är Marcus Nilsson och Henrik Arvidsson.

Hur bra brukar ni vara på betongunderlaget?

– Ganska bra faktiskt och det är bara att hoppas att det håller i sig, menar en förhoppningsfull Sjövikenkaptenen.