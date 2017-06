En välgörande cirkel för kvinnor under 45

Lisa Evertsson valdes in som ny medlem.

HÄSSLEHOLM Att mötas, uppleva, vidga vyerna och idka välgörenhet. Och just det: Bara för kvinnor under 45 år.

Det är vad i år 70-års jubilerande organisationen Ladies Circle står för.

På lördagen höll Hässleholmsavdelningen sitt årsmöte hemma hos tillträdande ordförande Malin Thim på Röinge.

– Det handlar om att skapa nätverk, att träffas och att hjälpa andra genom att exempelvis samla in pengar genom temakvällar, föreläsningar med mera, berättar Malin Thim. I Hässleholm arbetar organisationen bland annat med Kvinnorjouren och Hemlösa i Hässleholm.

– Efter årets temakväll med Vickie Peolin (arbetar med träning och hälsa) som föreläsare drog vi ihop 11 740 kronor till Barncancerfonden, berättar Malin Thim.

Organisationen har funnits länge i Hässleholm och firar i höst 65-års jubileum.

– Vår klubb har nummer sju och är en av de första som startades i Sverige.

I Ladies circle har en övre åldersgräns på 45 år, ett sätt att garantera att det ständigt kommer in nya medlemmar. Vid årsmötet valdes Lisa Evertsson in som ny medlem.

Varför vill du vara med?

– Jag tycker om att träffa människor som jag inte träffar annars, få prova på lite nya saker och hjälpa andra, berättar Lisa.

Klubben gör företagsbesök och testar även på diverse fysiska aktiviteter.

– I år provade vi Krav maga (israeliskt självförsvars- och närstridssystem), berättar Malin och de andra tjejerna där vi står och pratar i Malins trädgård.

Nya medlemmar väljs in och tanken är inte att man plockar in sina bästa kompisar.

I stället handlar det om att utveckla vänskap och nätverk med nya kvinnor.

Undrar ni varför tjejerna på bilden alla går i brandgult?

– Varje riksordförande får välja en färg för vår synlighets skull. I år har Jenny Hultman från Kristianstadsklubben varit riksordförande och den stan går ju helt i orange med tanke på handbollslaget, förklarar Malin Thim.