Postkontor läggs ner och skyltar kommer upp

Grundvattnet sjunker med rasande fart, läser vi en alarmerande rubrik. Hässleholms kommun har nu utfärdat bevattningsförbud som gäller det kommunala vattnet, inte enskilda vattenkällor. ”Grundvattnet sjunker med upp till 20 centimeter per vecka och är snart nere i bottenläge”, säger ingenjör Percy Pettersson. Från vattendrag och sjöar kan man tills vidare bevattna, men även där hotar restriktioner. Länsstyrelsen rekommenderar nattlig bevattning och hotar med vite om det inte följs. För lantbrukarna är läget redan kritiskt.

Sedan några år pågår inom den så kallade Hovdalagruppen på P2 ett arbete med att skylta upp vissa platser av lokalhistoriskt intresse på övningsfältet. Ytterligare två skyltar har i dagarna kommit upp, den ena vid Elestorps lilla by och den andra vid Solhem som nu kallas Guldkusten. En av de tre gårdarna i Elestorp tillhörde i slutet av medeltiden Tommarps kloster men kom senare in under Hovdalagodset. I byns vång anlades på 1800-talet de sex så kallade Nummeråkrarna som skildes åt av långa stengärden.

Den siste bonden var Edvin Jonasson på 1930-talet. Solhems föregångare var Fiskarehuset, en bostad för Hovdala fiskare sedan 1700-talet och ännu omkring 1900. På Solhem bedrevs kafé- och pensionatsrörelse, när P2 tog över 1947. Badstranden var förr populär bland sösdalaborna.

Kön till äldreomsorgen i Hässleholm bara växer och det omedelbara behovet är minst 170 platser – på sjukhem, i gruppboende eller servicehus. Men utbyggnadsplanerna beskrivs som modesta. Främst blir det 40 platser i ett planerat servicehus på Ehrenborgsplan. Ska stadens åldringar kunna ges en ordentlig omvårdnad framöver, krävs betydande insatser och tuffa tag av politikerna, säger äldreomsorgschefen Gunilla Jannerstig. Socialchefen Hans-Erik Ekström delar hennes uppfattning att all planering av äldreomsorgen är ett besvärligt kapitel men tror ändå att det kan bli råd till bättre boende än nu.

När Hässleholms sjukhus 1988 fyllde 50 år inrättades en stipendiefond av tidningen Norra Skåne och Sparbanken Skåne. Nu har utdelning skett av ett stipendium på 3 600 kronor till personalen på Kirurgen, avdelning 2, för sin stora lojalitet efter den krävande omorganisation man haft och som bedrivits sedan september i fjol. Den har inneburit mycket stora påfrestningar för personalen. Antalet vårdplatser har minskats från 63 till 42, och politikerbeskedet var att man skulle spara in 3,5 miljoner kronor vid kirurgavdelningarna.- Kanske åker man till Liseberg för stipendiet.

Den 1 september läggs postkontoret på Bokeberg ner, vilket förstås upprör många av kunderna på Väster i Hässleholm. Antalet ärenden per person och månad har kanske minskat, men personalen upplever dock att det blivit fler kunder tack vare inflyttning på Verkstadstomten. Postkontoret servar ca 3 500 boende på Väster och Gäddastorp, många äldre och rörelsehindrade. En namninsamling mot stängningen har gett 1 600 underskrifter. Motståndet leds av Per Lind, 88 år, som hänvisar till trafikfrågan om alla i fortsättningen ska tvingas in till centrum med sina postärenden.

I Marklunda vid Osby har trafikserviceanläggningen ”Lars Dufwa” invigts i dagarna. ”Lars Dufwa är den nya porten till Osby, och vi är både glada och stolta över den”, sade kommunalrådet Anders Pettersson och uttryckte även en förhoppning att turistbyrå och företagsexpo kan knytas hit. Bygdens son Lasse Holmqvist svarade för invigningen och skämtade friskt om att han för första och troligen sista gången fått rycka in i stället för statsminister Carl Bildt – som prioriterat sin semester. Lars Dufwa, som anläggningen fått namn efter, ska annars ha varit en bror till Carl Bildts farfars far, Nils Dufwa.