Skrällseger mot serieledaren för taggat Röke

Serieledande Kullabygden kom till Röke IP efter att bara släppt in mål i en av sina nio tidigare seriematcher.

En statistik som inte imponerade på hemmatjejerna vilka istället gjorde en kanonmatch och vann rättvist med 3–1, halvtid 0–1.

– Tycker att vi visar hur starka vi kan vara, menade en helnöjd hemmatränare Daniel Johnsson.

– Idag jobbar och sliter alla på ett fantastiskt sätt och det ger härligt nog också utdelning.

Redan i den första halvleken överraskade hemmatjejerna sina motståndare med att hålla ihop försvaret, där Cajsa Börjesson fanns längst bak, men också jobba konstruktivt över hela banan vilket resulterade i målchanser.

Därför kom 0–1 lite ologiskt när Malin Forsell i den 28:e minuten tog vara på en målvaktsretur och slog in bollen.

Röke inledde den andra halvleken strålande och planens bästa spelare Anna Kjerstensson hade några magiska minuter:

4 49:e: Kjerstensson drog in i Kullabygdsförsvaret från vänster och sköt bollen hur snyggt som helst i Felicia Mårtenssons kryss.

4 53:e: Sandra Malm löpte in från högerkanten och serverade Anna Kjerstensson bollen och 2–1 var ett faktum.

20 minuter senare jobbade Kajsa Kjerstensson och övriga i Rökedefensiven starkt så man fick ett kontringsläge där Sandra Malm sprang sig loss och definitivt knäckte serieledaren från Höganäs.

– Fantastiskt att vi kan göra tre mål på det här laget som bara släppt in tre tidigare på hela våren, menade Daniel Johnsson.

– Laginsatsen är jättebra men vi har också enorma formtoppar på Anna Kjerstensson och Sandra Malm.