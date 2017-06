Helsingborg utklassat i seriefinal

De 7 683 på Olympia i Helsingborg hade bespetsat sig på en spännande seriefinal mellan HIF och Brommapojkarna. Men av detta blev inget då BP vann med hela 4–0.

Serieledande BP spädde på sin ledning i superettan till hela åtta poäng efter segern i Helsingborg.

De hade avgjort matchen redan efter den första halvleken som vanns med 3–0.

Carl Starfelt gjorde 1–0 redan efter tio minuter då han nickade in en hörna från Markus Gustafsson. Brommapojkarnas Victor Gyökeres kunde sedan avgöra matchen med två mål snabba strax innan paus.

– Det finns en hel del i vårt spel som är bra, men vi släpper in två juniormål, säger Helsingborgstränaren Per-Ola Ljung till TV4 Sport.

Hemmapubliken buade ljudligt då spelarna gick av planen efter den förtsa halvleken.

I den andra halvleken gjorde gästerna ytterligare ett mål genom Christopher Brandeborn fram till segersiffrorna 4–0.

– Det är riktigt roligt att spela fotboll just nu, säger Brommapojkarnas Christopher Brandeborn.

För HIF blir det att nu inrikta sig på att behålla andraplatsen och därmed säkra allsvenskt spel.