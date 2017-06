Kompromiss ledord för ny i ledartrojkan

Hässleholm Den nya ledartrojkan i kommunstyrelsen är nu Pär Palmgren (M), Lena Wallentheim (S) samt nyinvalde Robin Gustavsson (KD).

Politiker måste hitta kompromisser, enligt Robin Gustavsson.

Måndagens möte i fullmäktige och val av ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen blev en betydligt lugnare tillställning än det föregående fullmäktigemötet, där ordväxlingarna mellan partierna stundtals var mycket infekterad.

Vid förra mötet krävde Patrik Jönsson från Sverigedemokraterna att partiet skulle få ersätta sin avhoppade ledamot med en annan från partiet. Man protesterade kraftigt mot att valberedningen föreslagit att två från den tidigare styrande koalitionen skulle få majoritet i kommunstyrelsen. Valet bordlades vid det mötet.

Under senaste fullmäktigemötet förklarade Patrik Jönsson att han tänkte rösta på Robin Gustavsson, men att han reserverade sig mot beslutet.

Robin Gustavsson, som valdes in utan votering och alltså ersätter avhoppade Ulf Erlandsson (SD), säger så här om sin nya post:

– Min utgångspunkt har hela tiden varit att bilda en gemensam samlingsregering under den återstående tiden fram till nästa val, med tanke på att inget block har en egen majoritet.



Han förklarar att han noga övervägt sin roll som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, och att han nu tänker göra sitt bästa för att hitta bra lösningar för kommunen.

– Jag har en lång erfarenhet inom politiken och inser att man måste hitta kompromisser, när det nu inte finns en tydlig majoritet, tillfogar Robin Gustavsson.