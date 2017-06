Fler döda i höghusbranden

London Mitt på dagen på torsdagen hade dödssiffran vid den fruktansvärda branden i ett 24-våningshus i Norra Kensington, London, stigit till 17 personer.

Och den förväntas stiga ytterligare.

Vid en presskonferens vid lunchtid på torsdagen meddelade polischef Stuart Cundy att 17 personer nu bekräftas döda – men ingenting tyder på att dödssiffran skulle stanna där.

Brandchef Dany Cotton säger, enligt The Guardian, att man nu kommer att sätta in sök-och-rädda-grupper. Man kommer även att skicka in sökhundar före brandmännen. Sökandet kommer, enligt henne, att ta lång tid, kanske veckor. Särskilt de övre våningarna kommer att bli svåra att söka igenom.

Hon uppgav också att ingenting tyder på att branden skulle ha något med terrorism att göra. Ett vittne till branden har tidigare sagt att ett exploderande kylskåp kan ha utlöst branden medan det extremt snabba förloppet kopplas samman med den renovering som gjordes för ett par år sedan och det isoleringsmaterial som användes då.

Vid presskonferensen sade Stuart Cundy att det är för tidigt att säga om renoveringen verkligen påverkat brandförloppet.

Läs mer: