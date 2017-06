Fotbollsprofil från Finja omkom i trafikolycka

Det var Finjabördige polisen Pierre Nilsson, 37, som dog i trafikolyckan mellan Hörja och Röke natten till i tisdags.

Pierre Nilsson var bosatt i Nättraby, Blekinge, men uppväxt och fotbollsfostrad i Finja och Hässleholm. Förutom något ungdomsår i IFK Hässleholm tillhörde han Hässleholms IF fram till dess att han kom in på polisutbildningen i Växjö. Då blev det spel i Växjö Norra, och därefter i Ronneby BK och Karlskrona AIF.

Trots att det nu är nästan 15 år sedan Pierre Nilsson lämnade HIF togs beskedet om hans bortgång emot med bestörtning. Mångårige HIF-ledaren Bert Magnusson minns honom som en slitstark kille som alltid kämpade på.

– En riktig fighter, säger Bert Magnusson som genom sin egen son minns Pierre Nilsson redan som ungdomsspelare.

– Jag har uppfattningen att han var trygg i sig själv. Det märktes till exempel av att han som 14-åring dömde en seniormatch och klarade det bra, säger Bert Magnusson.

Han precis som alla andra som stötte på Pierre Nilsson under hans år i Hässleholms IF är chockade över hans bortgång.

– Vi var några ledare som träffades i går (läs: i tisdags) och pratade om det, och alla kom ihåg honom som en bra kille.

Ingen som stack ut, men en som det alltid var ordning och reda med och som alltid ställde upp, säger Bert Magnusson som även träffade Pierre flera gånger efter att han lämnat HIF för spel i Ronneby och Karlskrona.

– Han kom alltid och hälsade och pratade lite. Vad jag förstått hade han varit lite engagerad i Karlskrona även efter att han slutat spela.

Även Percy Olsson, som tränade Pierre Nilsson under några av hans seniorår i Hässleholms IF, håller med i Bert Magnussons beskrivning av honom.

– Det är väl knappt 15 år sedan han lämnade HIF, men när han kom hit med Ronneby och Karlskrona snackade han alltid. Jag träffade honom i Mjällby på fotboll när han var i tjänst och då stannade han också till för att prata lite. Men allt det här är hemskt.

I Blekinge spelade Pierre Nilsson med Ronneby BK och Karlskrona AIF och även där är förstämningen stor.

– Det är så sorgligt. Det är en extremt lojal kille, en utmärkt förebild, inte minst för de unga killarna, säger vännen och FK Karlskronas sportansvige Peter Christenson till Blekinge Läns Tidning.

Pierre Nilsson sörjs närmast av sin sambo, sina föräldrar samt två syskon och två fostersyskon med familjer.