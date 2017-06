Polisen öppnar brottsutredning om skyskrapebranden

Scotland Yard öppnar en utredning om branden i skyskrapan Greenfell Tower, en brand som kan ha 100 liv eller mer.

Även på fredagsmorgonen täcks de flesta brittiska tidningar av den brinnande skyskrapan samtidigt som vreden över den bristande brandsäkerheten i ett hus som huvudsakligen beboddes av fattiga och låginkomsttagare. ”Now the anger” – ”Nu ilskan” – skriker förstasidan på The Sun ut. ”Sorgen byts mots ilska” på The Daily Telegraph. ”Ångesten och vreden hos ett chockat grannskap” på The Scotsman.

”Kriminellt” lyder rubriken på Daily Mirrors förstasida. Under den kan man läsa:

”För 30 år sedan vände Storbritannien ryggen åt sociala byggnader (byggnader för låginkomsttagare, reds anm). Vinstintresset var viktigare än att sätta tak över huvudet på våra fattigaste. Det är ett diaboliskt felbeslut som är en skam för vår nation… och kan ha krävt mer än hundra liv. Vi behöver svar. Vi behöver förändring.”

Metro går steget längre på sin förstasida: ”Arrestera mördarna”.

Mycket fokus läggs på fasadtäckningen och isoleringen som tros ha gjort att branden fick ett så snabbt förlopp. Enligt The Times skulle ett brandsäkrare täckmaterial än det som användes vid renoveringen av byggnaden som skedde 2015/2016 ha kostat två pund mer per kvadratmeter – en totalkostnad på uppskattningsvis 5 000 pund (cirka 56 000 kronor) – än det material som användes. Ett material som dessutom, enligt tidningen, är förbjudet i till exempel USA. Ordföranden för stadsdelsmyndigheten The Kensington and Chelsea Council sade på torsdagskvällen till BBC att man inte kommer att använda materialet igen.

Den officiella dödssiffran är ännu 17 och bara sex av dem hade på torsdagskvällen identifierats. Det första namnet som offentliggjorts är 23-årige Mohammed Alhajali. ”Han överlevde Syrien – men dog i London” skriver The Independent som också berättar att nu görs skyndsamma säkerhetskontroller i hundratals höghus.

18.00 på fredagen, lokal tid, kommer ett protestmöte att hållas som arrangeras av, bland andra, Greenfell Action Group, den organisation som i flera år protesterat mot den dåliga brandsäkerheten i huset. På facebook eventet för protestmötet, som går under namnet Justice for Greenfell, hade vid kvart i åtta-tiden på fredagsmorgonen 1 700 personer tackat ja och ytterligare 5 200 uttryckt sitt intresse.

Nu har polisen öppnat en brottsutredning om branden. ”Vi har tillsatt en erfaren utredare” säger en talesperson för Scotland Yard, enligt The Guardian. De ville dock inte gå in på mer detaljer om vad utredningen kommer att fokusera på.

