Bertilsson efter Johnsson i Rökes damlag

Daniel Johnsson, tränare för Rökes damlag i fotbollstvåan, lämnar sitt uppdrag. Ersättare blir tills vidare Ola Bertilsson.

– Det är korrekt på grund av hans familje- och jobbsituation har vi gemensamt tagit detta beslut, förklarar Magnus Berglund, ordförande i Röke IF.

Johnsson tog över i Röke sedan laget avancerat till tvåan 2015 och ledde laget under den historiska första säsongen i denna serie. Men trots att Röke inte klarade kontraktet av egen kraft fick man en friplats i tvåan och speciellt under de senaste matcherna har man fått till det och hemmaslog serielenade Kullabygden så sent som förra söndagen.

– Vi är absolut nöjda med hans insats och vårt mål har ju varit att ligga över strecket och det gör vi, säger Berglund och avfärdar att det skulle vara andra saker än Johnssons situation vid sidan av fotbollen som skulle ligga bakom tränarbytet.

Ersättare blir nu Ola Bertilsson som tillsammans med Ola Andreasson var den som förde upp laget i tvåan 2015.

Med sig får Bertilsson dels Marie Jägenstedt och dels rutinerade Kjell Lindfors som lagledare och assisterande.

– Men det är en tillfällig lösning och vi letar en permanent ersättare till Johnsson, förklarar Rökeordföranden.

– Kanske kan det lösa sig redan i sommar.

Röke IF ligger på en åttonde plats i den sydvästra tvåan med tio inspelade poäng på tio matcher,