HIF vände till seger under slutkvarten

När det återstod 15 minuter av matchen i Kalmar mellan Lindsdal och Hässleholms IF var hemmalaget i ledning med 1–0. Men med en strålande slutkvart vände HIF till seger med 3-1 .

– En riktigt bra vändning, säger tränaren Dan Olofsson.

Lindsdal vann den första halvleken med 1–0 efter mål Ludvig Holmertz på halvlekens sista spark.

I den 65:e minuten bytte HIF in Niazi Smail som fick uppleva sina bästa minuter så här långt som fotbollsspelare. I den 75:e minuten passade han fram till Joel Wedenell som satte in kvitteringen.

2-1 kom fem minuter senare genom Haris Crnalic som spelades fram till målet av Joel Wedenell. I den 87:e minuten fulländade Niazi Smail sin dag med att säkra HIF-segern med att göra 3–1 på en passning från Liridon Ahmeti.

– Kul att Niazi fick komma in och vara tungan på vågen, säger Olofsson vars lag i och med segern hänger med i toppen av de östra Götalandstvåan.

Jan Rydén

