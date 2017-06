Läraren som fick gröna fingrar

Osby 70 år ung.

– Det känns konstigt och låter inte klokt, säger Jankov Månsson, samtidigt som han berättar att han har fullt upp trots att han passerat det åldersstreck som kallas pensionen.

Växtintresset har alltid funnits i Jankov Månssons liv, men det var mer en slump att detta också blev hans jobb.

– Jag är egentligen mellanstadielärare, berättar Jankov och tillägger att han fortfarande har stor nytta av den pedagogiska biten när han lär ut växtkunskap.

För delar med sig av sina kunskaper gör han fortfarande. Det kan gälla sticklingar, beskärning eller skötsel av struliga plantor.

– Jag har faktiskt fullt upp, förklarar Jankov Månsson, och jag tänker fortsätta så länge jag tycker att det är roligt.

Själva butiken har han lämnat över till döttrarna som han litar på till hundra procent. I stället är det andra saker inom trädgård som upptar hans tid.

– Jag håller på att förbättra utemiljön i bostadsrättsföreningar, berättar han.

Jankov Månsson förklarar att det är viktigt att både anlägga och sköta utemiljön där på rätt sätt.

Som exempel berättar han om hur blommande buskar ofta klipps innan blomning, i stället för efteråt. Det innebär att de boende blir snuvade på blomsterprakten.

– Man utgår från personalen i stället för de boende, konstaterar Jankov Månsson. Ibland lägger man bara en massa sten.

Det handlar även om att tänka rätt vid klippning av exempelvis häckar för att slippa en matta av ogräs under.

Men hur var det nu med lärarjobbet och slumpen?

Jo, den tomt som han och hans fru en gång etablerade sin trädgårdsmarknad på var föreslagen som en in- och utfart till den intilliggande Coop.

Jankov Månsson som själv handlat in växter i samband med anläggandet av den egna trädgården fick möjligheten att arrendera markplätten för att förmedla växter.

Till slut blev han tvungen att välja. Växtjobb eller lärare. Det blev växterna som vann. Men på ett sätt blev det ändå både och, med tanke på den utbildning till trädgårdssäljare som han ansvarade för i flera år.

Ett annat engagemang är centrumplanen som det jobbas för fullt med i kommunen.

Idéerna är många men Jankov Månsson menar att det måste finnas något som verkligen drar folk till Osby.

Han visar en skiss där han har beskrivit Osby ur ett barnperspektiv med både Lekoseum och ett lekland i fokus.

– Tänk ett Briotåg som tar barnen mellan olika lekplatser och liknande, säger han entusiastiskt. Vid Sjöängen kan man ha sagostunder, en badplats och så finns skateboardrampen. Han pratar vidare om Swansons unika miljö, fotboll och utegym.

Men tar karln aldrig det lugnt egentligen?

– Jag gillar att resa, fortsätter han och berättar färgstarkt om resor till Toscana och Alsace.

På sin 70-årsdag reser han bort tillsammans med familjen. Att sexan nu ändras till en sjua verkar göra honom mest förvånad.

– Men jag har haft ett fantastiskt liv, summerar han mitt i ett hav av sommarblommor.