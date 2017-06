Allt färre söker till vårdprogrammet

hässleholm Äldreomsorgen ropar efter folk, men allt färre vill utbilda sig på vård- och omosrgsprogrammet. Till hösten blir det för första gången på mycket länge bara en vårdklass på Jacobsskolan istället för två.

Färre sökande samt att många av de som valt programmet inte klarar inträdeskraven gör att det bara finns elva elever i bänkarna i höst.

‑ Det är oroväckande. Många av de sökande är utlandsfödda och är inte klara med svenskan, säger Mikael Lennartsson, ansvarig för vård- och omsorgsprogrammet på Jacobsskolan.

Cirka 30 har sökt programmet i första hand till hösten.

‑ Jag tror att vi kan få ihop 18 elever i augusti. Det brukar komma till några under sommaren, men det räcker inte för att starta två klasser, kommenterar Mikael Lennartsson.

Det är en nationell trend att de flesta som har gått ut nian väljer teoretiska linjer på gymnasiet.

Trots att chansen att få ett jobb direkt efter utbildningen är avsevärt mycket större med ett yrkesprogram i cv:t.

När man är 15 år ligger inte vården, med inriktning mot hemtjänst och äldrevård högst på priolistan. Det är svårt att se nyanser i den yrkesrollen till skillnad mot brandman, polis eller ingenjör. Det skapar attityder och tankar.

Vuxnas råd spelar också viss roll, när de undrar om tonåringen ”vill låsa in sig” i ett yrke, som inte ger möjlighet att studera vidare på högskolan.

‑ Men det är så fel som det kan bli. Man blir behörig till vidare studier på alla yrkesprogram, som är treåriga. Det går att läsa in vissa ämnen. Det kan man även göra när man har jobbat en tid, förklarar Mikael Lennartsson.

För att öka intresset för vårdyrkena och få fler att söka vård- och omsorgsprogrammet söker kommunen i samverkan med skolan olika vägar.

‑ Nu satsar vi på vårdcollege, som ger intresserade möjlighet att prova på yrket praktiskt. Jacobsskolan har blivit certifierade för det, berättar Mikael Lennartsson.

Vård- och omsorgsprogrammet är en bra plattform för många yrken. Det finns stora karriärsmöjligheter.

‑ Man blir undersköterska efter utbildningen. Yrkesfältet är brett. Många vidareutbildar sig till sjuksköterska, sociaonom, kurator eller terapeft, säger Mikael Lennartsson.

Programmet har femton veckors lagstadgad praktik.

För de som inte klarar inträdeskravet på grund av bristande kunskaper i svenska finns möjlighet att gå ett introduktionsprogram, som ger behörighet till programmet.

Hässleholms kommun behöver anställa många fler i hemtjänsten och i äldreomsorgen.

I sommar har Jacobsskolan i samverkan med kommunen upplåtit vård- och omsorgsprogrammets lokaler för introduktionsdagar för semestervikarier.

‑ Det är första gången vi kan genomföra en smamahållen kurs för alla på en plats under under en dag uppdelade i grupper under fyra dagar.

110 vikarier går kursen.

‑ Förhoppningsvis kan flera av dem fastna för jobbet och utbilda sig, säger Mikael Lennartsson.