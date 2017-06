Anmäler skenande fyrhjuling

Hässleholm

Den eldrivna fyrhjulingen inköpt i Helsingborg började skena – med femåringen på sadeln – och kraschade in i ett träd.

Det skriver pojkens pappa i en anmälan till Elsäkerhetsverket. Motorn fortsatte att gå på maxvarv efter olyckan och det var bara ”ren tur” att pojken kunde bäras hem levande, uppger pappan. Han kräver nu att produkten stoppas.

”Han for ut på allmän väg och försvann bort i villakvarteret. Efter 500 meter hade han sinnesnärvaro att styra rakt upp på en parkering och vidare in i en skogsdunge. Där kraschade han in i ett träd med mc:n över sig och den rusade fortfarande på maxvarv”, skriver pappan i anmälan.

Han berättar också att det inte gick att stänga av fyrhjulingen.

”Det vara bara ren tur att jag kunde bogsera hem vraket och samtidigt bära hem min son i livet. Denna produkt måste stoppas, konstaterar han vidare.

Pappan kontaktades av importören som erbjöd en så kallad styrbox. Något som han avfärdade.