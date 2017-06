K-Fastigheter köper modulfabrik

Hässleholm

K-Fastigheter tecknar avtal om tillverkning av 750 bostäder med börsnoterade Zenergy AB och blir samtidigt majoritetsägare i företaget.

– Ett led i att tillgodose K-Fastigheter med attraktiva bostäder samt ta utöka den egna byggverksamheten med en egen volymfabrik i Skillingaryd, skriver Jacob Karlsson i ett pressmeddelande.

En avsiktsförklaring är tecknad med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB, som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin, gällande investeringar i Zenergy AB. Avtalet omfattar dels beställning av 750 lägenheter under en femårsperiod av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om cirka 700 miljoner kronor och dels genom möjligt delägarskap.

Det långsiktiga samarbetet och Karlsson Equity Holding AB beställningsåtagande är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 (”Ödåkra projektet”).

K-Fastigheter är ett expansivt fastighetsbolag, med fokus på förvaltning av egenutvecklade hyresfastigheter.

Bolaget som blev årets hyresvärd 2015 byggstartar under innevarande verksamhetsår 2017 med byggnation av 1 000 lägenheter varav majoriteten för egen räkning.



– Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter i pressmeddelandet.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar.