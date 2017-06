Nu jagar Jesper Jönsson sin nya SM-utmaning

SM-tabellerna i motocross är just nu trevlig läsning för de motorintresserade i Hässleholmsområdet. Pontus Jönsson från Sösdala MK ligger på en andra plats i MX1-klassen och storebror Jesper har samma placering i MX2.

– Jag är nöjd så här långt, menar regerande svenske mästaren Jesper Jönsson som efter segern 2016 valde att byta klass till MX2 och detta av en anledning.

– Kunde ju egentligen bara gå neråt och samtidigt kändes det som en ny utmaning att byta klass, säger Jesper Jönsson som tillsammans med brorsan Pontus tillbringade helgen i Årsunda utanför Sandviken där den tredje SM-deltävlingen gick.

Jespers motstånd i MX2 är också av toppkvalitet med VM-föraren Anton Gode, Getinge och holländaren och EM-mästaren Nick Kouwenberg i spetsen. Den sist nämnde hade en jobbig helg i Årsunda vilket gjorde att Jesper Jönsson passerade i den sammanlagda tabellen.

– Det kom några störtskurar under lördagen och banan var extremt blöt, förklarade Jesper Jönsson som annars gillar banan i Årsunda.

– En jobbig bana och det passar mig.



I det första mycket täta heatet var Jesper åtta sekunder efter segraren William Andersson från Vrigstad vilket dock bara räckte till en fjärde plats.

Men i det andra heatet – vilket var söndagens första – var rollerna i mål ombytta. Jesper Jönsson före William Andersson på andra plats och åtta sekunder efter.

– Då hade det torkat upp ordentligt men det var först sedan William fallit på slutvarven som jag passerade och kunde ta heatet, berättar Jesper Jönsson som tog en andraplats i det tredje och sista heatet. Segrade där gjorde Anton Gole som också leder sammanlagt men bara är 21 poäng före Sösdalaföraren.

– Men det finns alla möjligheter att kämpa om totalsegern, menar Jesper Jönsson som också kommer att ställa upp i sprint-SM vilket avgörs under SM-veckan i Borås den 1 till 2 juli.

– Både jag och Pontus kommer att köra där och det är en kul tävling.

För Pontus Jönsson var det en kompott med blandade resultat i MX1 under helgen. Totalt blev det 54 poäng för honom via en tredje-, en fjärde- och en femte-plats och i sammandraget ligger han 26 poäng efter ledande dansken Nikolaj Larsen.