Hot om straffavgift lyftes av C-politiker

... men Agne Nilsson (C) tog upp ärendena ändå.Foto: arkiV

HÄSSLEHOLM Viteshotet på en kvarts miljon kronor mot Bröderna Hall drevs igenom i miljönämnden – trots att ordföranden Christer Jönsson (M) lyft ut ärendet utan förklaring.

Nämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) sa direkt när mötet började att han hade sex initiativärenden som han ville ta upp, varav fem rörde viteshoten mot Bröderna Hall.

Bolaget hotas av straffavgifter på en kvarts miljon kronor efter att ha lämnat in ofullständiga miljörapporter.

– Eftersom vi hade beredningsmötet förra tisdagen och det inte framkom synpunkter på förslaget då blev jag ju väldigt förvånad över att ordföranden lyfte ut ärendet utan motivering, säger Agne Nilsson (C) till Norra Skåne.

Han frågade under mötet om det fanns några speciella skäl, som synpunkter på vitets storlek eller tidsfristen, men utan att få något svar.

– Det har ni kunnat läsa i tidningarna svarade Christer, berättar miljöchefen Sven-Inge Svensson, som dock inte tyckte att han fått några svar där heller.

Christer Jönsson (M) själv, som sitter med under presskonferensen efter mötet, är fåordig.

– Jag kommenterar inte det, säger han.

På Agne Nilssons initiativ förlängdes bolagets tidsfrist från sex till tio veckor, med anledning av semestertiderna. Det hade Sven-Inge Svensson inget emot:

– Det var viktigare att ta ärendet i dag än att skjuta det till augusti och då ge en kortare svarstid. Nu får de tio veckor på sig för att svara på alla de frågor vi har. Nu anlitar de förhoppningsvis en konsult som kan hjälpa dem att styra upp det här, säger han.

Christer Jönsson reserverade sig, som enda ledamot, mot beslutet att tvinga företaget att svara.

Varför vill han fortfarande inte gå in på.

– Jag lämnade en blank reservation, säger han.

Vad var anledningen till reservationen?

– Blank. Jag säger inte mer.

Tycker du inte att du som hög politiker borde motivera dina beslut?

– Jag är ingen hög politiker.

Du är ordförande i miljönämnden.

Christer Jönsson ger dock inga fler svar utan sitter tyst.

