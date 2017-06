Lynn toppar målvaktsligan

FOTBOLL.

Vittsjös målvakt Shannon Lynn toppar damallsvenskans målvaktsliga. Så här långt har den skotska landslagsmålvakten fått 62 skott mot sig – vilket är mest i hela serien – och bara släppt in 14 av dessa. Något som ger henne en räddningsprocent på 82 procent vilket även Djurgårdens Gudbjörg Gunnarsdottir har. Stockholmskeepern har dock bara fått 31 skott mot sig och släppt in sju mål. I Damallsvenskan publikliga ligger Vittsjö just nu femma med snittet 640. Eskilstuna toppar med 2 116 före Piteå på 969 och Linköping med 917.