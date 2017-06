Nya Österås på G – gamla rustas upp

I takt med att ”nya” Österås växer fram pågår ett intensivt arbete över hela idrottsplatsen.

– Vi genomför en allmän upprustning och modernisering av Österås parallellt med renoveringen, berättar Martin Brostedt som är arbetsledare för vaktmästarna.

Ny klippare, ritsbil, ismaskin och bevattning finns med i satsningen.

Grunden till den nya läktaren finns på plats, nyplanterade träd och buskar omger A-planen och den 22 juli ska huvudplanen var spelklar.

Men Österås idrottsplats är mycket mer än en A-plan. På övriga sex gräsplaner och de två konstgräsplanerna är det full rulle alla dagar i veckan när spelare från FC Hessleholm, Hässleholms IF, IFK Hässleholm, Hässleholm Freeflow Ac och FC New Life tränar. I ishallen huserar framförallt Tyringe Hockey och Tyringe Konståkningssällskap.

– Man ska vara medveten om att Österås är kommunens största attraktion. Därför vill vi givetvis skapa de bästa förutsättningarna för föreningarna att utöva sina sporter och samtidigt visa upp Hässleholm från sin bästa sida, säger Martin Brostedt och visar runt i nyrenoverade omklädningsrum med belysning som släcks när det blir tomt.

Planskötarna har lagt ner mycket jobb på de sju gräsplanerna den här våren.

– Vi har lagt ut 120 ton dressgrus istället för de 30 ton vi la ut i fjol. Det innebär att planerna inte blir lika känsliga vid regn.

Vi har också lagt ut mer gödning och gräsfröer till hjälpsådd, berättar Marcus Christiansson som är driftschef på tekniska förvaltningen.

Brostedt och Christiansson planerar att frakta ner valstugor till både konstgräsplanerna och B-planen, för att förbättra föreningarnas möjligheter att bedriva kioskverksamhet.

Jalusier till kioskbyggnaden, som plågas av ständiga inbrott, är också på gång.

I kikarsiktet finns byggandet av en lekplats på den gamla korpplanen.

– Det behövs en lekplats till småsyskonen när deras äldre syskon är här och tränar, resonerar Christiansson som hoppas kunna köpa in ledlampor till parkeringen för att få en trevligare miljö under kvällstid.

Brostedt och Christiansson menar att arbetet har blivit mer effektivt och att synergieffekterna har ökat sedan avtalet med fritidsförvaltningen slutade gälla.

– Avtalet har varit ganska statiskt och begränsat vårt arbete. Nu kan vi lägga resurser och energi på rätt ställe – det gynnar föreningarna, säger Brostedt.

– Det är samma summa pengar men vi gör rätt saker, anser Christiansson.

Det har förts diskussioner om huruvida driften av Österås ska ligga under fritidsförvaltningen eller tekniska förvaltningen.

Martin Brostedt hade föredragit att verksamheten samlades under en förvaltning.

– Varför ska man ha två nämnder och två förvaltningar som jobbar med samma sak, när man kan ha en? Varför ska till exempel Tyrs Hov ligga under fritidsförvaltningen när vi skulle kunna ha det i ett fritidsben under tekniska förvaltningen det också?

Martin Brostedt återkommer flera gånger till hur fint Österås IP kommer att bli.

– Vi ser väldigt ljust på framtiden. Här finns många utvecklingsmöjligheter och planer på vad vi kan göra. Nu får ju dessutom planskötarna göra det jobb som de är bra på och jag är jäkligt stolt över personalen.

Fakta

Satsningen på ”gamla” Österås:

Ny klippare som klipper bredare

Ny ritsbil

Manuella linjeringsmaskiner

Renoverade omklädningsrum med automatisk belysning

Elektronisk informationstavla vid omklädningsrummen

Matchklocka till B-planen

Ny (begagnad) ismaskin