Styra upp cruisingen bättre än förbud

Då var pajkastningen igång gällande den årliga cruisingen. Insändaren ”boende i Centrala stan” tycker att vi skall förbjuda hela evenemanget. Förstår dig, men fel väg att gå och insändaren ”sluta att bara tänka på dig själv” tycker att det är helt ok att bilarna står still och att folk kissar och bajsar lite var stans. Förstår dig inte riktigt här, inte ok att grisa ner.

Jag har besökt ett antal cruisingar i landet och sällan eller aldrig har det varit några större problem, men tyvärr så har crusingen i Hässleholm kommit lite ur kurs för varje år som har gått. Jag förstår de klagomål som inkommer i samband med evenemanget. Det förekommer mycket stök och nedskräpning och personer som uträttar sitt behov lite varstans man behagar.

Vilka åtgärder kan/bör man göra för att öka trivseln i samband med detta evenemang? Har ett par punkter som skulle förbättra cruisingen för både bilåkarna och åskådarna.

Färdväg: Vankivavägen, Viaduktsgatan, Röingegatan, Norra Kringelvägen, Kristianstadsvägen. Med denna sträckning blir det inte så mycket köstopp om man åker medsols. Idag står bilarna stilla både 15-20 minuter, för att runda man åker är för liten. Många av de äldre bilarna mår inte bra av att stå still så länge. Vet en del som väljer bort att delta på cruisingen med finbilar av denna anledning.

Uppförande: Här finns mycket att förbättra och ordningsmakten har ett stort ansvar i denna frågan. Ta bort alla skrothögar typ Hallandsås och ett antal i samma ”klass”. Dessa tillför inget till cruisngen och vi åskådare har inte tagit oss ut för att titta på skrothögar. Skall tilläggas att det finns bilar som inte är renoverade men i bra skick ändå. Förbjud sedan all åkning på och utanför bilarna, både för deras egen och andras säkerhet.

Finns det något som är positiv med cruisingen? Ja, mycket. Alla får möjlighet att beskåda bilar som är både ovanliga och snygga, innerstan lever upp, Lions ”depåstopp” på Åkargatan.

Jag hoppas att man tar sig en riktig funderar kring detta evenemang till nästa år och genomför förbättringar.