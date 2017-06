Dombernowsky dubbelt på pallen

Rasmus Dombernowsky, från Emmaljunga, fortsätter att plocka pall-placeringar i det finska mästerskapet i superbike, alltså sidovagn.

Vid tävlingar under helgen slutade han, tillsammans med finske burkslaven Anssi Rekola, tog man en andra och en tredje plats på Kemora-banan.

Tävlingarna på den österbottniska bana blev något dramatisk för Dombernowsky under lördagen.

– Vi slogs om förstaplatsen när jag plötsligt tappade kontrollen över maskinen och vi åkte av, berättade Emmaljungaföraren som tappade åtskilliga sekunder på incidenten men ändå kunde ta sig i mål som trea.

– Först tänkte vi bryta men eftersom fyra och femman var ganska långt bakom kom vi på banan igen och åkte in som trea.

Segrade gjorde Markku Artiola och Kasper Arokivi men väl i depån kom förklaringen till avåkningen för Dombernowsky.

– Olja hade läckt ut under maskinen och fastnat på bakhjulet så det blev väldigt halt och det var förklaringen, förklarade Rasmus Dombernowsky som dock tog en rejäl revansch under det andra loppet på söndagen.



– Då hade jag svetsat ihop maskinen och gick det jättebra under alla de åtta varven.

Dombernowsky och Rekola slogs med Eero Pärm och Mairon Meius om segern och i mål var den svenskkörda maskinen bara sekunden efter segrarna.

– Kändes riktigt bra, ansåg Rasmus Dombernowsky som också hunnit med en avstickare till Isle of Man i Storbritannien.

– Träffade vänner och tittade på loppen där och det var klart att man blev sugen så en dag vill jag gärna köra där!