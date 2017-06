En sommartradition som står sig starkt

Västra Torup Utställningar av lokala konstnärer, musik och mys. Det blir resultatet när två populära arrangemang sammanfaller i Västra Torup.

Arrangemangen i fråga är sommarkyrka/ vägkyrka och Musik i sommarkväll.

Konserter under sommaren är ett återkommande arrangemang som sträcker sig minst ett decennium tillbaka, är bybor överens om när Norra Skåne kommer på besök i församlingshemmet.

Det har dukats upp pizzabullar, kakor och kaffe.

Just nu är alltså Västra Torups kyrka dessutom sommarkyrka ( vägkyrka).

Epitetet har man burit under veckan, mellan 18 juni och 21 juni.

– Människor i byn engagerar sig, bakar och ordnar alltihop. Det för folk samman, säger Marie Carlsson, diakon i Tyringe pastorat.

Ute vid väg 21 står den gröngula skylten med texten ”vägkyrka” som ska locka besökarna att upptäcka kyrkan och kanske få lite andakt eller fika på köpet.

De har även kunnat ta en titt på utställningarna i församlingshemmet, där fyra lokala konstnärer visat upp sina verk.

Ulla Mosegaard (akrylmålning), Viveca Wohnsen (textilt konsthantverk), Lena Bengtsson (silversmide) och Kaj Olandersson (träslöjd).



Sommarkyrkan/ vägkyrkan avslutades på onsdagskvällen med en kort andakt och Musik i sommarkväll.

– Det är ett arrangemang som brukar dra mycket folk. På sommaren är det ljust på kvällarna och folk har mer tid att komma och lyssna, säger Marie Carlsson, diakon.

För musiken den här kvällen står Helsingborgsparet Olof och Carolina Tholander.

De har spelat i skånska kyrkor under 15 somrar.

– Ibland har det varit så många som 20 konserter per sommar och jag skulle tro att vi besökt 300 kyrkor. Det är mysigt och för oss hör det sommaren till, säger Carolina Tholander, sopran.

Har ni någon skånsk favoritkyrka?

– Kanske de större kyrkorna i städerna där akustiken gör musiken rättvisa, säger Olof Tholander.

– Men här i Västra Torup är det högt i valven, så det blir nog bra i kväll.

Har ni något speciellt bra minne från en kyrkokonsert?

–När det kommer mycket folk så taggar man till och får fram sitt bästa. När man känner sig i högform och är fokuserad och inget kan komma i vägen.

Musiken på onsdagskvällen bestod av svensk folkmelodi (Om sommaren sköna) och klassiska stycken.

För den som missat sommarkyrkan/ vägkyrkan i Västra Torup finns fler chanser.

–Nästa vecka, mellan onsdag och söndag, flyttar vägkyrkan till Hörja, med olika programpunkter, säger Marie Carlsson, diakon.