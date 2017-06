Malcolm Tigerschiöld, Norwich, har avlidit i en ålder av nära 90 år.

Han var en av dem som i januari 1969 startade Amnestygruppen i Laholm. Han var då chef för Norrvikens trädgårdar och kommunalpolitiskt aktiv i Båstad.

Under några år var Malcolm Tigerschiöld ledamot av svenska Amnestys styrelse och 1974 anställdes han vid sekretariatet i Stockholm. Under en period av snabb tillväxt lämnade han viktiga bidrag till att ge rörelsen nödvändig stadga. Han fortsatte sedan till det internationella sekretariatet i London, där han särskilt ägnade sig åt att ge stöd åt de många nya Amnestysektionerna. Efter pensionen flyttade han till Norwich.

Malcolm Tigerschiöld var en mångkunnig och humoristisk person med stor respekt för fakta och en betydande organisatorisk talang. Under åren i Stockholm och London förblev han korresponderande medlem av gruppen i Laholm och lämnade värdefull hjälp i olika frågor. Många av hans riktlinjer präglar fortfarande verksamheten.

Amnestys grupp 168, gm Bo Lindblom