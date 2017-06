Företagare med pengar på fickan

Roger Höjendal filmer stolt sina entreprenörer som han lärt företagandets grunder under en vecka.

HÄSSLEHOLM Med 2 000 kronor på fickan ger sig 13 förhoppningsfulla unga nu ut för att blir företagare.

I alla fall minst under sommaren. Efter en veckas grundkurs i entreprenörskap och företagande, var det på torsdagen dags för ungdomarna att presentera sin affärsidé.

Under ledning av Roger Höjendal och Andreas Roxhag från kommunledningskontoret, har de 13 unga fått insikter i företagandets mysterier. Som hur man säljer in en produkt, ordnar med marknadsföring och så vidare.

Inför sina kompisar fick de presentera och sälja in sin företagsidé.

Här fanns sannerligen lite av varje. Två killar ordnar sommarläger med ridning på Skyrup countryclub, en kille erbjuder gräsklippning med egen klippare i Stoby.

– Det kostar 80 kronor för en normalstor gräsmatta, men 60 kronor om man bokar flera klippningar, förklarade han för sina applåderande kompisar.

Ett gäng ska ägna sommaren åt att marknadsföra små band och artister för att ge dem större framgång.

– Vad var det ni hoppades på, en omsättning på sådär en 8 miljoner kronor i sommar, skämtade Roger Höjendal med de entusiastiska unga entreprenörerna.



Av de 13 deltagarna i projektet, som ordnades i Hässleholm även förra sommaren, kommer tre från Östra Göinge kommun.

Sommarlovsentreprenörer är ett utbildningskoncept som finns över hela Sverige.

Syftet är att låta ungdomar utveckla sina förmågor när det gäller företagande och entreprenörskap. Idén utvecklades 1999 i Sollefteå.