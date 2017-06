Stark och Åhlén till Halmstad

Rutinerade Simon Stark och centern Erik Åhlén blev 13:e och 14:e spelaren ut från Tyringes mer frekventa spelare under den förra säsongen.

Duon har nämligen skrivit på för Halmstad Hammers. 28-årige Stark, som tidigare spelat i Hockeyallsvenskan, blir ett bra nyförvärv för Halmstad och även Erik Åhlén, 21, gjorde en stark säsong i Tyringe dit han kom in som siste spelare i truppen inför seriestarten. Av Tyringes trupp från förra säsongen återstår nu bara fågetecken för centrarna August Wendt (sent in i truppen) och Anton Lindström.